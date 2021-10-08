«ЄС» та «Слуга народу» запропонували кандидатів на посаду віцеспікера

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як сповіщалося, 8 жовтня новим головою Верховної Ради народні депутати обрали Руслана Стефанчука, першого віцеспікера парламенту.
Тепер депутати мають визначитися, хто обійматиме його посаду.
Було внесено дві пропозиції — від “Слуги народу” та від “Європейської Солідарності”.
“Я бачу, є пропозиція від фракції “Слуги народу”. Фракція “Слуги народу” вносить пропозицію щодо кандидатури Корнієнка Олександра на посаду першого заступника голови Верховної Ради України”, — оголосив голова ВРУ Руслан Стефанчук.
“Наша політична сила висуває на посаду першої заступниці голови Верховної Ради України професіоналку, патріотку Софію Федину. Просимо розглянути це питання”, — оголосила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.
Парламент оголосив перерву, аби Апарат ВРУ мав змогу підготувати необхідні документи.
Після цього депутати перейшли до обговорення кандидатур, утім за підсумками обговорення вирішили перенести розгляд цього питання. Це рішення підтримали мінімальною необхідною кількістю голосів — 226.
Обговорення кандидатур та голосування щодо обрання нового віцеспікера має відбутися наступного пленарного тижня. Наступне чергове засідання заплановане на 19 жовтня.
Зміна спікера парламенту
У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
Ще 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
На тлі новин про свою відставку Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів. Президент України Володимир Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.
Відставці передувало направлення Разумковим законопроєкту №5599 про олігархів до Венеційської комісії.
На посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка. Проте Железняк та Лерос зняли свої кандидатури.
- Кандидатуру Руслана Стефанчука підтримав 261 народний депутат.