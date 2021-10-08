«ЄС» та «Слуга народу» запропонували кандидатів на посаду віцеспікера

Парламент має визначитися із новим віцеспікером парламенту. Дві парламентські фракції запропонували своїх кандидатів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як сповіщалося, 8 жовтня новим головою Верховної Ради народні депутати обрали Руслана Стефанчука, першого віцеспікера парламенту.

Тепер депутати мають визначитися, хто обійматиме його посаду.

Було внесено дві пропозиції — від “Слуги народу” та від “Європейської Солідарності”.

“Я бачу, є пропозиція від фракції “Слуги народу”. Фракція “Слуги народу” вносить пропозицію щодо кандидатури Корнієнка Олександра на посаду першого заступника голови Верховної Ради України”, — оголосив голова ВРУ Руслан Стефанчук. “Наша політична сила висуває на посаду першої заступниці голови Верховної Ради України професіоналку, патріотку Софію Федину. Просимо розглянути це питання”, — оголосила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко.

Парламент оголосив перерву, аби Апарат ВРУ мав змогу підготувати необхідні документи.

Після цього депутати перейшли до обговорення кандидатур, утім за підсумками обговорення вирішили перенести розгляд цього питання. Це рішення підтримали мінімальною необхідною кількістю голосів — 226.

Обговорення кандидатур та голосування щодо обрання нового віцеспікера має відбутися наступного пленарного тижня. Наступне чергове засідання заплановане на 19 жовтня.

Зміна спікера парламенту

У вівторок, 5 жовтня, народні депутати відсторонили голову ВРУ Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Вже у четвер, 7 жовтня, народні депутати відправили Разумкова у відставку. Того ж дня Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.