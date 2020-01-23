Європейська комісія вирішила тимчасово заборонити ввезення з України на територію Європейського союзу м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів з птиці.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з питань безпечності Харчових продуктів та захисту споживачів.

При цьому яйця та яєчна продукція під дані обмеження не підпадають.

Зазначається, що Україна відповідно до міжнародних зобов’язань, як член Світової організації торгівлі (СОТ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин (МЕБ), невідкладно повідомила своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку грипу птиці. Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС.

“Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони”, – додали Держспоживслужбі.

Нагадаємо, у Вінницькій області 18 січня в ПП “Хутір” було зареєстровано загибель птиці. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз на грип. За оперативними даними станом на 23 січня вся наявна в епізоотичному осередку птиця умертвлена гуманним безкровним методом та спалена. Розпочалися заходи щодо проведення дезінфекційних робіт. З метою встановлення джерела інфекції ведеться епізоотичне розслідування.