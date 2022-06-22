Європейський Союз планує тимчасово повернутися до використання вугілля - для того, щоб розв’язати проблему з уповільненням постачання російського газу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Через обмежений ринок газу та різке зростання цін розпочався пошук альтернативних видів палива.

Європейські лідери обурилися через те, що Росія скоротила постачання газу її трубопроводом “Північний потік-1” до 40% пропускної спроможності. Ця ситуація ще більше посилила енергетичне протистояння ЄС.

Для того, щоб розв’язати проблему з дефіцитом газу, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що Європа повинна замінити російські енергоносії.

“Незаконне повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до надзвичайної ситуації в ЄС. Ми спостерігаємо за вкрай грубими кроками адміністрації Путіна щодо різкого зниження постачання газу “Газпромом” і вживаємо вкрай важливих заходів, але всі ці заходи тимчасові” – заявила виконавча директорка з питань міжнародних справ і кліматичного фінансування при Європейській комісії Еліна Бардрам.

Країни ЄС вже окреслили ряд заходів для того, щоб протистояти кризі постачання та подолати занепокоєння з приводу дефіциту енергії взимку та інфляції.

Довідка. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) – автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Налічує 29 країн-учасниць. Основна мета організації – сприяння міжнародному співробітництву в галузі вдосконалення світової структури попиту та пропозиції енергоресурсів та енергетичних послуг. Відстоює насамперед інтереси країн-імпортерів енергоресурсів.