У Європейському Союзі наголосили, що уважно стежать за узгодженням реформи Конституційного Суду України (КСУ) з рекомендаціями висновку Венеціанської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Про це йдеться у заяві речника верховного представника ЄС із закордонних справ Петера Стано.

У ЄС привітали останні значні зусилля України щодо консолідації верховенства права, попри триваючу військову агресію з боку Росії.

Стано зазначив, що нещодавнє призначення з’їздом суддів восьми нових членів Вищої ради юстиції дозволяє цьому ключовому органу суддівського врядування відновити роботу відновити свою роботу.

“ЄС рішуче підтримав реформу Вищої ради юстиції України та сподівається на продовження цієї позитивної тенденції”, – наголосив він.

Водночас Стано зауважив, що ЄС також уважно стежить за узгодженням реформи КСУ з рекомендаціями висновку Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, щоб забезпечити відповідність цього процесу рекомендаціям Венеціанської комісії.

“Висновок Венеціанської комісії, опублікований 19 грудня, рекомендує, щоб виключення кандидатів з КСУ також могло здійснюватися на підставі професійної компетентності та щоб кількість Консультативної групи експертів (AGE) було збільшено до семи. При цьому 7-й член повинен бути з квоти міжнародних донорів. Єврокомісія очікує від України відповідного узгодження законодавства”, – мовиться у заяві Стано.

Він резюмував, що запровадження цих змін дозволить Україні не лише просунутись на шляху до членства у ЄС, але й зміцнить довіру українців до судової системи.

“Прогрес у судових реформах залишається життєво важливим для посилення стійкості України та верховенства права”, – зазначив Петер Стано.

ДОВІДКА: Венеціанська комісія опублікувала новий висновок щодо законопроєкту №7662 про удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.

У новому висновку наголошується, що у Дорадчу групу експертів, яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з міжнародних експертів.

Цей сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію.

Крім цього, рішення Дорадчої групи експертів мають бути обов’язковими. За жодних обставин кандидат, який пройшов їхню перевірку з негативним результатом, не може стати суддею КСУ.

На сьогодні ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає шістьох членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо.