Про це повідомляє Politico.
У п’ятницю дипломати ЄС досягли попередньої домовленості щодо критеріїв для визначення, громадяни яких країн, що не входять в ЄС, зможуть в’їхати на територію Євросоюзу з 1 липня.
Дипломати вирішили відкрити кордони для країн, в яких рівень коронавірусної інфекції дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за останні два тижні на 100 000 жителів. На додаток до рівня інфікування Брюссель також оцінить, чи є тенденція на збільшення або зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки достовірні її дані.
За словами дипломатів, до першої редакції списку, який комісія доручила завершити до 1 липня, увійдуть менше 20 країн. Україна в списку немає. При цьому, список планується оновлювати кожні два тижні.
За даними видання New York Times, в узгоджений список увійшли:
- Алжир,
- Австралія,
- Канада,
- Грузія,
- Японія,
- Чорногорія,
- Марокко,
- Нова Зеландія,
- Руанда,
- Сербія,
- Південна Корея,
- Таїланд,
- Туніс,
- Уругвай,
- Андорру,
- Сан-Марино,
- Монако,
- Ватикан.
Крім того, в список можуть включити Китай, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі.
- Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує відкрити кордони для українських громадян з 1 липня. Попереднє рішення було прийнято на закритому засіданні.