Про це повідомляє Politico.

У п’ятницю дипломати ЄС досягли попередньої домовленості щодо критеріїв для визначення, громадяни яких країн, що не входять в ЄС, зможуть в’їхати на територію Євросоюзу з 1 липня.

Дипломати вирішили відкрити кордони для країн, в яких рівень коронавірусної інфекції дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за останні два тижні на 100 000 жителів. На додаток до рівня інфікування Брюссель також оцінить, чи є тенденція на збільшення або зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки достовірні її дані.

За словами дипломатів, до першої редакції списку, який комісія доручила завершити до 1 липня, увійдуть менше 20 країн. Україна в списку немає. При цьому, список планується оновлювати кожні два тижні.

За даними видання New York Times, в узгоджений список увійшли:

  • Алжир,
  • Австралія,
  • Канада,
  • Грузія,
  • Японія,
  • Чорногорія,
  • Марокко,
  • Нова Зеландія,
  • Руанда,
  • Сербія,
  • Південна Корея,
  • Таїланд,
  • Туніс,
  • Уругвай,
  • Андорру,
  • Сан-Марино,
  • Монако,
  • Ватикан.

Крім того, в список можуть включити Китай, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі.

  • Раніше повідомлялось, що Євросоюз планує відкрити кордони для українських громадян з 1 липня. Попереднє рішення було прийнято на закритому засіданні.