Європейський союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони для громадян 18 країн. Для українців кордони країн ЄС поки залишаться закритими.

Про це повідомляє Politico.

У п’ятницю дипломати ЄС досягли попередньої домовленості щодо критеріїв для визначення, громадяни яких країн, що не входять в ЄС, зможуть в’їхати на територію Євросоюзу з 1 липня.

Дипломати вирішили відкрити кордони для країн, в яких рівень коронавірусної інфекції дорівнює або нижче середнього показника по ЄС за останні два тижні на 100 000 жителів. На додаток до рівня інфікування Брюссель також оцінить, чи є тенденція на збільшення або зменшення нових випадків, і розгляне, як країна справляється з епідемією і наскільки достовірні її дані.

За словами дипломатів, до першої редакції списку, який комісія доручила завершити до 1 липня, увійдуть менше 20 країн. Україна в списку немає. При цьому, список планується оновлювати кожні два тижні.

За даними видання New York Times, в узгоджений список увійшли:

Алжир,

Австралія,

Канада,

Грузія,

Японія,

Чорногорія,

Марокко,

Нова Зеландія,

Руанда,

Сербія,

Південна Корея,

Таїланд,

Туніс,

Уругвай,

Андорру,

Сан-Марино,

Монако,

Ватикан.

Крім того, в список можуть включити Китай, якщо він відкриє свої кордони на взаємній основі.