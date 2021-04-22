Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Речник Єврокомісії заявив журналістам, що крайній термін виконання опціону вже закінчився, і ЄС не планує його виконувати.
Зазначимо, що Єврокомісія замовила 300 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках контракту, який також передбачав можливість замовлення додаткових 100 млн доз.
Нагадаємо, що Європейська комісія готує судовий позов проти виробника вакцин AstraZeneca. У середу Єврокомісія підняла це питання на зустрічі послів. Тоді більшість країн Євросоюзу заявили, що підтримають позов проти компанії через провал у постачаннях обіцяних доз.
Один дипломат пояснив, що суть судового розгляду полягає в тому, аби зобов’язати AstraZeneca надати дози, зазначені в контракті з ЄС.
У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.
- Фармацевтична компанія AstraZeneca минулого тижня вдвоє скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.
- У четвер, 15 квітня, весь кабінет міністрів Кіпру прищепився COVID-вакциною AstraZeneca в спробі переконати громадськість в необхідності вакцинації