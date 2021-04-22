У четвер, 22 квітня, Європейська комісія заявила, що відмовляється від можливості закупівлі 100 млн додаткових доз вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Речник Єврокомісії заявив журналістам, що крайній термін виконання опціону вже закінчився, і ЄС не планує його виконувати.

Зазначимо, що Єврокомісія замовила 300 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках контракту, який також передбачав можливість замовлення додаткових 100 млн доз.

Нагадаємо, що Європейська комісія готує судовий позов проти виробника вакцин AstraZeneca. У середу Єврокомісія підняла це питання на зустрічі послів. Тоді більшість країн Євросоюзу заявили, що підтримають позов проти компанії через провал у постачаннях обіцяних доз.

Один дипломат пояснив, що суть судового розгляду полягає в тому, аби зобов’язати AstraZeneca надати дози, зазначені в контракті з ЄС.

У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.