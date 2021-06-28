Голова Європейської Ради Шарль Мішель вважає "кроком назад" припинення участі у програмі ЄС "Східне партнерство" у відповідь на санкції.

Про це він написав у Twitter 28 червня.

“Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у Східному партнерстві. Це призведе до подальшого зростання напруженості, і це матиме явний негативний вплив на білоруський народ через позбавлення його можливостей, які дає співпраця”, — написав він.

Шарль Мішель також звернувся до народу Білорусі, запевнивши у підтримці.

“Ви можете розраховувати на ЄС. Ми солідарні і підтримуємо вас. Ми нагадуємо про ваше право обрати свого президента шляхом нових, вільних і справедливих виборів”, — написав він.

Як сповіщалося, у зв’язку з введеними Європейським Союзом Білорусь оголосила, що зупиняє свою участь у Східному партнерстві. Це зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.