Про це він написав у Twitter 28 червня.
“Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у Східному партнерстві. Це призведе до подальшого зростання напруженості, і це матиме явний негативний вплив на білоруський народ через позбавлення його можливостей, які дає співпраця”, — написав він.
Шарль Мішель також звернувся до народу Білорусі, запевнивши у підтримці.
“Ви можете розраховувати на ЄС. Ми солідарні і підтримуємо вас. Ми нагадуємо про ваше право обрати свого президента шляхом нових, вільних і справедливих виборів”, — написав він.
Як сповіщалося, у зв’язку з введеними Європейським Союзом Білорусь оголосила, що зупиняє свою участь у Східному партнерстві. Це зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.
- В червні Європейський союз запровадив нові санкції проти білоруських посадовців. Обмежувальні заходи застосовані до членів родини невизнаного президента Олександра Лукашенка, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. У списку санкцій опинилися 78 фізичних та 8 юридичних осіб.
- Серед них 7 фізичних і 1 юридична особа, що пов’язані з примусовою і незаконною посадкою в Мінську літака Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту. Серед осіб, що потрапили під санкції — середній син Олександра Лукашенка Дмитро та дружина старшого сина Олександра Лукашенка Лілія.