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ЄС виключає Україну з «зеленого списку»: подорожі буде обмежено

Підготовлено рішення Ради ЄС про виключення України з "зеленого списку" країни, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС.

П’ятниця, 5 листопада 2021, 15:58

Про це повідомили в МЗС України.

5 листопада посли держав-членів ЄС підготували рішення Ради ЄС виключити Україну із переліку третіх держав, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві (туристичні) поїздки до ЄС.

Очікується, що Рада ЄС офіційно надасть відповідну рекомендацію наступного тижня. Водночас остаточне рішення щодо умов здійснення несуттєвих (туристичних) поїздок громадян України ухвалюють держави-члени ЄС на національному рівні.

За актуальними правилами щодо в’їзду та транзиту до країн ЄС та інших країн можна стежити за допомогою інтерактивної мапи.

Що таке “зелений список”?

“Зелений список” – це рекомендований перелік країн, громадяни яких можуть в’їжджати до країни Європейського Союзу з туристичною метою.

Під час ухвалення рішення про збереження країни в “зеленому переліку”, Рада ЄС керується такими критеріями:

  • не більш як 75 нових випадків COVID-19 на 100 тисяч жителів за останні 14 днів, стабільна ситуація або тенденція до зменшення кількості нових випадків;
  • не менш як 300 тестів на 100 тисяч жителів, проведених за попередні 7 днів;
  • не більш як 4% позитивних результатів серед усіх проведених тестів за попередні 7 днів.

До уваги також береться прогрес з вакцинації населення та наявність особливо небезпечних штамів вірусу.

Список ведеться Радою ЄС – він оновлюється щодватижні та коректується залежно від рівня епідеміологічної небезпеки у країнах, які він охоплює.

Якщо країну виключають зі списку, то це не означає, що для неї закриваються європейські кордони – адже “зелений список” це рекомендація. А безпосередні рішення ухвалюються  на рівні кожної країни ЄС окремо.

Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.

Список переглядався 8 жовтня та містив такі країни: Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Йорданія, Кувейт, Нова Зеландія, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Україна, Об’єднані Арабські Емірати, Уругвай та Китай (за умови підтвердження взаємного відкриття кордонів).

Теги: в'їзд, ЄС, туристичні подорожі, Україна, умови в'їзду

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