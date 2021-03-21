“Європейська солідарність” вимагає, аби народні депутати від партії "Слуга народу" негайно поставили свої підписи щодо позачергового засідання по тимчасовій слідчій комісії по "вагнерівцям" і "справі Шеремета".

Про це повідомила співголова фракції “ЄС” у Верховній Раді Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що народні депутати ініціюють проведення позачергового засідання Верховної Ради через акцію протесту під Офісом президента, що відбулася 20 березня.

Геращенко зазначила, що зрада в найвищих кабінетах країни точно небезпечніша, ніж графіті на стінах ОП.

“Щодо позачергового засідання ВР. Офіційно звертаємося до СН негайно поставити свої підписи щодо позачергового засідання по ТСК по вагнерівцям і справі Шеремета. Зрада в найвищих кабінетах країни точно небезпечніша, ніж графіті на стінах ОП. Хоч я і проти вандалізм, війни з будівлями, які точно не наближають нас до чесної судової реформи, але присвячувати позачергове засідання провокації на Банковій – це занадто”, – повідомила нардепка.

За її словами, наразі лише 70 нардепів поставили підписи щодо негайного позачергового засідання по “вагнерівцям”, і “слуг народів” серед цих 70 – лише 1.

“Також у вівторок закликаємо прийти на судилище до Ріфа, який після оголошення його вбивцею Зеленським, вже 15 місяців сидить в тюрмі”, – закликала Геращенко.

У суботу, 20 березня, до дня народження ув’язненого одеського активіста Сергія Стерненка його прихильники влаштували акцію протесту під стінами Офісу президента. На будівлі ОПУ залишили надписи фарбою “A.C.A.B.”, “Волю” та “ЛОХ”.

Учасники акції палили фаєри та кидали їх на будівлю ОПУ.

Нагадаємо, що Офіс Президента оцінив пошкодження будівлі після вчорашньої акції протесту у майже два мільйони гривень.

Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання території та фасадів Офісу президента після учорашньої акції протесту коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень, а не два мільйони.