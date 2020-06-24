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«ЄС» вимагає реакції Ради на сексистські висловлювання Корнієнка та Арахамії

Партія “Європейська Солідарність“ направила звернення до керівництва Верховної Ради та регламентного комітету з вимогою розглянути на профільному комітеті та надати публічну оцінку сексистським висловлюванням керівництва фракції “Слуги народу“, які принижують українських жінок і мають ознаки дискримінації за статтю.

Середа, 24 червня 2020, 12:05

Про це повідомила пресслужба партії.

“Закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, який є членом партії “Слуга народу“, публічно засудити заяви, неприпустимі в цивілізованих парламентах. Також очікуємо публічної реакції МФО “Рівні можливості“, яке послідовно бореться з гендерними стереотипами і сексизмом“, – йдеться в повідомленні.

Також “Європейська Солідарність“ надіслала офіційні звернення в Офіс президента з вимогою надати повну інформацію про графік Володимира Зеленського.

У партії занепокоєні фактичним самоусуненням президента від питань зовнішньої політики і безпеки, серйозних внутрішніх проблем, відсутністю будь-якої реакції на повінь на Західній Україні, загибель людей від вибуху в багатоповерхівці в Києві, збільшення обстрілів і погіршення безпекової ситуації на Донбасі.

“Вимагаємо надати повну інформацію, чи є за останні тижні в графіку президента зустрічі з військовим керівництвом країни, міжнародні телефонні перемовини і контакти, і скільки часу в його графіку займають соціальні мережі, присутність в чатах і соціальних групах. Також просимо роз’яснення, яким чином погрози в чатах різним соціальним чи професійним групам корелюють зі статусом президента і його конституційними обов’язками“, – зазначили у пресслужбі.

Крім того, “Євросолідарність“ звернулася із запитом до Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням надати роз’яснення, чи можуть телеканали транслювати висловлювання президента зі словом “засранці“, чи не є це порушенням етики і моралі, і чи не призведе це до підриву суспільної моралі, чи не може це трактуватися як розпалювання ненависті і ворожнечі.

“В контексті нещодавніх рішень Нацради щодо позапланової перевірки одного з телеканалів за слово “ср…ка“, просимо надати інформацію, чи проведено моніторинг українських телеканалів щодо використання висловлювань президента зі словом “засранці“ і чи будуть призначені позапланові перевірки всіх медіа, які це протранслювали“, – пояснили у “ЄС“.

Нагадаємо, голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Цю розмову було записано  на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

Наприкінці він підсумував: “Ну, ти до президента її заведеш, ти побачиш, він підстрибне, викурить всі “айкоси”. Скаже: “Баба так, баба так”.

Корнієнко, який першим відреагував на публікацію відео, перепросив від себе і від імені Давида Арахамії “за фривольні слова”. Але при цьому зазначив, що запис змонтований, слова вирвані з контексту, і нічого з того, що звучало в розмові, не стосувалося Ірини Аллахвердієвої.

Теги: Арахамия, Володимир Зеленський, Верховна Рада, Давид Арахамія, Дмитро Разумков, Європейська солідарність, Олександр Корнієнко, реакція, сексизм, Слуга народу

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