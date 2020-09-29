Нардепи "Європейської Солідарности" вимагають відкрити провадження за фактом держзради щодо заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.

Про це повідомила у Facebook співголова фракції “ЄС” в парламенті Ірина Геращенко.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на засіданні комітету Верховної Ради з питань організації державної влади заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін заявив, що не впевнений у тому, що на Донбасі триває війна між Україною і Росією.

“Стосовно війни… Я не політик. Зробити якесь визначення цього я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там війна між Україною і Росією, поки не бачив”, — сказав Фокін.

У зв’язку з цією заявою нардепи “ЄС” звернулися до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань з вимогою негайно відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 та ст. 111 КК України).

Геращенко заявила, що Фокін “відверто працює на країну-агресора, а не мирне врегулювання”. Також співголова фракції “ЄС” розкритикувала нардепів від “Слуги народу” за їхні заяви з приводу того, що слова Фокіна є його особистою думкою і наголосила, що він несе відповідальність за те, що каже, як офіційний перемовник.

“З подивом читаю заяви слуг, що, мовляв, бздури Фокіна — це його особисті бздури, а не офіційна позиція влади. Це неправда. В ТКГ немає особистих бздур, переговорники перед кожним засіданням ТКГ отримують директиви. Під підпис. Від МЗС. Принаймні, так було в попередні роки, коли в переговорну групу входили не клоуни. А МЗС супроводжувала процес, в не грала в страуса”, — заявила вона.

Водночас нардеп звернула увагу на те, що наразі ані МЗС, ані президент Володимир Зеленський жодним чином не прокоментували заяву Фокіна. Натомість відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він розкритикував Фокіна, заявивши, що той підтримує риторику Кремля.

“Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає – загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім’ям загиблих від російських градів під Саур-Могилою і Іловайськом!?… Мерзотник. “Іх там “нєт” — це слова Путіна, а не представника України”, — написав він.

Також Аваков заявив, що Фокіна час звільняти з посади.

“Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати, щонайменше, знову на пенсію”, — додав Аваков.

Геращенко зауважила, що заяви у соцмережах як реакції силовиків на ситуацію, яка склалася, недостатньо.

“Силові і спеціальні структури, якщо вони ще існують в країні, мають негайно порушити кримінальну справу за статтею 111 КК. Це державна зрада. Плювати на могили тисяч наших загиблих від рук російських окупантів воїнів — це зрада”, — наголосила вона.

Раніше повідомлялося, що фракції “Європейської Солідарності” та “Голосу” виступили з вимогою негайно звільнити заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.

Коли Фокін з’явився у ТКГ?

30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.

3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.

18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.

Кравчук неодноразово розповідав, що його та Фокіна запросили до Офісу президента, аби запропонувати увійти до ТКГ в один день.

13 вересня співачка і модель Маша Фокіна заявила, що її дід Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Сам Фокін запевнив, що не пам’ятає, коли познайомився з очільником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком.

Скандальні заяви Фокіна

Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського тощо, які він озвучував до призначення у ТКГ.

Ставши першим заступником голови української делегації Фокін дав ще ряд скандальних інтерв’ю. В них він, серед іншого, фактично виправдував окупацію Криму Росією.

“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот”, – сказав Фокін.

Також Фокін заявляв, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував через це закликав відкликати Фокіна з ТКГ.

До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника Фокіна є провокаційними і спекулятивними.

А Офіс президента, голова делегації Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відхрестилися від цих заяв, наголошуючи, що вони — особиста думка експрем’єра.

Днями Фокін заявляв, що конфлікт на сході почався через мовне питання, а “мовний закон” — суперечить Конституції.

Також Фокін виступив за створення тимчасового уряду на Донбасі задля проведення виборів на окупованих територіях.