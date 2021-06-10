Партія "Європейська солідарність" звернулася до Центру протидії дезінформації при РНБО та Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті з вимогою розслідувати дезінформаційну кампанію проти п’ятого президента України, лідера партії Петра Порошенка.

Про це йдеться в заяві партії.

“10 червня 2021 року в засобах масової інформації низка українських ЗМІ, окремі народні депутати синхронно з підконтрольними Кремлю російськими ЗМІ запустили фейкову інформаційну кампанію з метою дискредитації п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка. Суть цієї кампанії полягає у системному розповсюдженні брехні, про нібито примусовий виклик на допит лідера української опозиції Петра Порошенка”, – йдеться у зверненні.

В “Європейській Солідарності” наголошують на неприпустимості розповсюдження фейків представниками влади. Партія закликала Центр протидії дезінформації та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки продемонструвати свою ефективність під час розслідування дезінформаційної кампанії проти Петра Порошенка.

“Ми закликаємо вас вжити заходів для запобігання розповсюдженню фейків, синхронних з російською пропагандою, та повідомити про це платникам податків”, – резюмується у зверненні.