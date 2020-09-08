"Європейська Солідарність" не виключає, що на ексбранця Кремля та активіста партії Володимира Балуха напали через політичні погляди.

Про це йдеться в заяві партії.

В “ЄС” висловили занепокоєння з приводу нападу на політв’язня Кремля та активіста партії Володимира Балуха, який чотири роки провів у російських тюрмах.

Партія вимагає, аби голова МВС України Арсен Аваков взяв розслідування нападу на особистий контроль, оскільки не можна виключати, що інцидент пов’язаний з політичним поглядами Балуха.

“Ми вимагаємо негайного розслідування і відповідей на питання, хто напав на Володимира Балуха, і всіх обставин цього злочину. Ми не виключаємо, що причиною трагедії стали політичні погляди представника нашої партії і вимагаємо особистого контролю за розслідуванням міністра внутрішніх справ”, — йдеться в заяві.

Члени партії наголосили, що внаслідок отриманих під час нападу травм його життю “загрожує серйозна небезпека”.

Вони подякували лікарям, які борються за його життя, і висловили Балуху слова підтримки.

Напад на Балуха

Як повідомлялося раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному “Гідропарку” знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — важкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найбільш досвідчені та висококваліфіковані працівники”.

Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Володимира Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).

Прокуратура столиці заявила, що тримає розслідування кримінального провадження на контролі. Тим часом поліція розшукує можливих свідків нападу.

Що відомо про колишнього бранця Кремля?

Володимир Балух народився 8 лютого 1971 року в селі Серебрянка, що у Криму. Він навчався в агроуніверситеті Сімферополя, потім працював інженером з водозбереження в місцевому колгоспі.

У Володимира Балуха дві ділянки землі, на яких він вирощував пшеницю, а також домашнє господарство.

Він двічі балотувався до парламенту (у 2006 та 2010 роках) від Конгресу українських націоналістів. Після незаконної анексії Криму Росією він залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства.

В червні 2016 року “суд” в Криму засудив його до примусових робіт у зв’язку з тим, що він образив співробітника поліції, який брав участь у проведенні у нього обшуку в листопаді 2015 року.

В грудні 2016 року проти Балуха відкрили кримінальну справу за нібито незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів.

У серпні 2017 року “суд” засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії загального режиму. 7 вересня 2019 року він був звільнений в рамках обміну засуджених між Україною і Росією.

У понеділок, 31 серпня, у Києві відбувся з’їзд партії “Європейська Солідарність”, присвячений місцевим виборам, які мають відбутися у жовтні. На з’їзді було оголошено, що команди партії в обласну та міську ради очолять знакові особистості. Це, зокрема, колишні політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.