Парламентська партія "Європейська Солідарність" вимагає від президента Володимира Зеленського, Служби безпеки України, керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій відреагувати на вояж нардепів "Опозиційної платформи - За життя" у Москву.

Про це йдеться в заяві партії.

“З початку березня на фронті від рук російських окупантів загинуло 11 українських воїнів, ще десятки отримали поранення і травми. У цей же час делегація “Опозиційної платформи – За життя” відвідує Держдуму, яка направила російські війська на територію Україні, і Кремль, де сидить ідеолог війни проти нашої держави”, – наголошується в заяві.

“Європейська Солідарність” розцінює ці дії як свідому провокацію, публічне висловлення неповаги ЗСУ, родинам загиблих і поранених, як підігрування агресору і спробу відбілити його в очах українського суспільства. Нардепи висловлюють своє несприйняття політики ОПЗЖ й вважають, що прямі контакти з керівництвом країни-агресора є зрадою національних інтересів України.

У зв’язку з цим депутати вимагають реакції Зеленського, СБУ та керівництва Ради.

“Вимагаємо від президента Зеленського публічної реакції на ці дії. Тим більше, ще у вересні він під час марафону з журналістами обіцяв надати суспільству результати розслідувань фінансування певних прокремлівських проектів. Але, як бачимо, на практиці зосередився на переслідуванні демократичної опозиції, тих, хто захищає територіальну цілісність і суверенітет України. Ми чекаємо негайної реакції Служби безпеки України, й вимагаємо від СБУ та ДБР негайно розпочати розслідування щодо контактів представників ОПЗЖ у російській владі, їхнього допуску до інформації, яка становить державну таємницю, та справжніх намірів цих політиків в їх так званому “діалозі” з Москвою. Вимагаємо від керівництва Верховної Ради України, а також усіх інших депутатських фракцій та груп дати свою політичну оцінку цим подіям”, – зазначили депутати.