Про це повідомляє агентство Reuters.

Виконавчі органи Європейського Союзу та законодавці ЄС наполягають на єдиному зарядному пристрої вже більш як десять років. Вони мотивують таку пропозицію меншою шкодою для зовнішнього середовища та зручністю для користувачів.

За інформацією видання, у четвер, 23 вересня, Європейська Комісія представить відповідну законодавчу пропозицію.

Єврокомісія хоче, щоб продаж зарядних пристроїв був відокремлений від продажу пристроїв, а порт для зарядки був однаковим для всіх гаджетів.

Проти цього виступає компанія Apple, чиї гаджети заряджаються від кабелю Lightning. На переконання компанії, стандартизація роз’ємів може стримувати інновації, збільшувати відходи галузі та дратувати споживачів.

Пристрої конкурентів на базі Android заряджаються переважно за допомогою роз’ємів USB-C. Ще у 2018 році половина проданих пристроїв мали роз’єм USB micro-B. У 2019 році 21% проданих зарядних пристроїв мали роз’єм Lightning і 29% — USB-C.