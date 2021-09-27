Регулятор ліків в ЄС, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), вивчає доцільність та умови використання третьої, бустерної дози вакцини проти коронавірусу від Moderna.

Про це повідомили на сайті EMA.

EMA почала розглядати заявку Moderna щодо використання бустерної дози їхньої вакцини проти коронавірусу Spikevax. Виробник пропонує вводити третю дозу не раніше ніж за пів року після другої особам у віці від 12 років для відновлення захисту.

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“Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) проведе прискорену оцінку даних, представлених компанією, яка продає Spikevax (Moderna), включно з результатами клінічного випробування, яке триває”, — зазначили в ЕМА.

На підставі огляду буде видано рекомендацію щодо того, чи варто надавати відповідні оновлення до інформації про вакцину, затверджену EMA.

Загалом регулятор не вважає, що необхідність в бустерних дозах вакцини COVID-19 є нагальною для населення.