Про це повідомили на сайті EMA.
EMA почала розглядати заявку Moderna щодо використання бустерної дози їхньої вакцини проти коронавірусу Spikevax. Виробник пропонує вводити третю дозу не раніше ніж за пів року після другої особам у віці від 12 років для відновлення захисту.
Читайте також:
“Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) проведе прискорену оцінку даних, представлених компанією, яка продає Spikevax (Moderna), включно з результатами клінічного випробування, яке триває”, — зазначили в ЕМА.
На підставі огляду буде видано рекомендацію щодо того, чи варто надавати відповідні оновлення до інформації про вакцину, затверджену EMA.
Загалом регулятор не вважає, що необхідність в бустерних дозах вакцини COVID-19 є нагальною для населення.
- В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували.
- 13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом.
- Щеплення третьою дозою вже отримав президент США Джо Байден.