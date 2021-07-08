Про це повідомили на сайті ЄК.

Швейцарія стала першою країною за межами ЄС та Європейської економічної зони, сертифікати якої ЄС прийматиме на тих же умовах, що й власні.

“Власники швейцарського сертифіката — громадяни Швейцарії, громадяни ЄС і громадяни третіх країн, які законно перебувають або проживають у Швейцарії — зможуть подорожувати всередині ЄС на тих самих умовах, що і власники цифрового COVID-сертифіката ЄС”, — йдеться в повідомленні.

Швейцарія пішла на аналогічний крок щодо сертифікатів ЄС. Рішення набере чинності 9 липня.