Про це повідомили на сайті ЄК.
Швейцарія стала першою країною за межами ЄС та Європейської економічної зони, сертифікати якої ЄС прийматиме на тих же умовах, що й власні.
“Власники швейцарського сертифіката — громадяни Швейцарії, громадяни ЄС і громадяни третіх країн, які законно перебувають або проживають у Швейцарії — зможуть подорожувати всередині ЄС на тих самих умовах, що і власники цифрового COVID-сертифіката ЄС”, — йдеться в повідомленні.
Швейцарія пішла на аналогічний крок щодо сертифікатів ЄС. Рішення набере чинності 9 липня.
- 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб. Детальніше про це – у матеріалі.
- У контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.
- Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас заявив, що країна визнає українські COVID-сертифікати.