Про це повідомляється на сайті Євроради.
У четвер, 30 липня, Європейська рада вирішила вперше в історії ввести санкції у зв’язку з кібератаками, що загрожуть ЄС та його державам-членам.
Йдеться про спроби кібератак на ОЗХЗ (Організації з забороні хімічної зброї) і загальновідомі кібертаки WannaCry, NotPetya та Operation Cloud Hopper.
Так санкції було запроваджено проти шести осіб і трьох організацій, що відповідальні за ці кібератаки чи причетні до них:
- громадяни Китаю Гао Цян та Чжан Шилонг, що вважаються членами китайської групи кібершпіонажу APT10 (також відома як Red Apollo, CVNX, Stone Panda) причетними до серії кібератак Operation Cloud Hopper;
- громадяни Росії, співробітники служби підтримки розвідки ГРУ РФ, Олексій Мінін, Олексій Морєнєц, Євген Сєрєбряков, Олег Сотніков, що вважаються причетними до спроби кібератаки на ОЗХЗ;
- китайська компанія Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd (Huaying Haitai), що підозрюється у фінансуванні Operation Cloud Hopper;
- китайська компанія Chosun Expo, що підозрюється у фінансуванні WannaCry;
- Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (ГУ/ГРУ), вважається причетним до NotPetya.
Введені санкції містять заборону на в’їзд до ЄС, заморожування активів та заборону доступу до фінансових активів.
- Раніше лідери Євросоюзу домовилися про продовження секторальних економічних санкцій проти Росії, запроваджених за порушення територіальної цілісності України.