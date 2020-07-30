Європейський союз запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб з Китаю та Росії у зв'язку зі здійсненням кібератак, що загрожують Союзу або його державам-членам.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

У четвер, 30 липня, Європейська рада вирішила вперше в історії ввести санкції у зв’язку з кібератаками, що загрожуть ЄС та його державам-членам.

Йдеться про спроби кібератак на ОЗХЗ (Організації з забороні хімічної зброї) і загальновідомі кібертаки WannaCry, NotPetya та Operation Cloud Hopper.

Так санкції було запроваджено проти шести осіб і трьох організацій, що відповідальні за ці кібератаки чи причетні до них:

громадяни Китаю Гао Цян та Чжан Шилонг , що вважаються членами китайської групи кібершпіонажу APT10 (також відома як Red Apollo, CVNX, Stone Panda) причетними до серії кібератак Operation Cloud Hopper;

та , що вважаються членами китайської групи кібершпіонажу APT10 (також відома як Red Apollo, CVNX, Stone Panda) причетними до серії кібератак Operation Cloud Hopper; громадяни Росії, співробітники служби підтримки розвідки ГРУ РФ, Олексій Мінін , Олексій Морєнєц , Євген Сєрєбряков , Олег Сотніков , що вважаються причетними до спроби кібератаки на ОЗХЗ;

, , , , що вважаються причетними до спроби кібератаки на ОЗХЗ; китайська компанія Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd (Huaying Haitai), що підозрюється у фінансуванні Operation Cloud Hopper;

(Huaying Haitai), що підозрюється у фінансуванні Operation Cloud Hopper; китайська компанія Chosun Expo , що підозрюється у фінансуванні WannaCry;

, що підозрюється у фінансуванні WannaCry; Головний центр спеціальних технологій Головного управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації (ГУ/ГРУ), вважається причетним до NotPetya.

Введені санкції містять заборону на в’їзд до ЄС, заморожування активів та заборону доступу до фінансових активів.