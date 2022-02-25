Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.
Тепер ми також включаємо президента республіки пана Путіна і міністра закордонних справ пана Лаврова”, – сказала Бербок журналістам.
Вона наголосила, що Путін та Лавров відповідальні за те, що в Україні гинуть невинні люди та за те, що “топчуть міжнародну систему”. Вона додала, що європейці не приймуть цього.
У четвер ЄС оголосив про низку санкцій проти Росії, які, за словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, збільшать витрати Росії на позики, підвищать інфляцію та “поступово підірвуть російську промислову базу”.
Нагадаємо, що Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.
- Разом з цим, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Водночас на тлі санкцій, застосованих щодо Росії після оголошення нею війни в Україні, громадяни РФ не зможуть розраховуватися картками банків, що потрапили під санкції у країнах-союзницях України.
- Нещодавно Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС відключити Росію від системи банківських переказів SWIFT як покарання за широкомасштабне вторгнення на територію України.
- Також Велика Британія наразі заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.