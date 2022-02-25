Європейський Союз запровадить санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Тепер ми також включаємо президента республіки пана Путіна і міністра закордонних справ пана Лаврова”, – сказала Бербок журналістам.

Вона наголосила, що Путін та Лавров відповідальні за те, що в Україні гинуть невинні люди та за те, що “топчуть міжнародну систему”. Вона додала, що європейці не приймуть цього.

У четвер ЄС оголосив про низку санкцій проти Росії, які, за словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, збільшать витрати Росії на позики, підвищать інфляцію та “поступово підірвуть російську промислову базу”.

Нагадаємо, що Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.