Про це повідомляється у Офіційному журналі ЄС за 15 жовтня.

Зазначається, що російський бізнесмен “тісно пов’язаний, зокрема фінансово, з приватною військовою компанією “Вагнер Груп”.

“Пригожин опікується та надає підтримку діяльності групи “Вагнер” у Лівії, яка загрожує миру, стабільності та безпеці країни”, — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою “Вагнер” у Лівії бере участь у порушеннях ембарго на постачання зброї до країни, яке було встановлено РБ ООН.

“Група “Вагнера” брала участь у численних військових операціях проти уряду, затвердженого ООН, і сприяла дестабілізації Лівії та підриванню мирного процесу”, — наголосили у журналі.

Нагадаємо, з 2014 року у Лівії триває багатосторонній збройний конфлікт, зосереджений в основному на півночі Лівії, між ісламськими силами (у тому числі ІДІЛ) з одного боку, і урядовими військами з другого.

У листопаді 2019 року ЗМІ повідомляли, що Росія направила до Лівії 200 найманців “Вагнера”, аби вони надавали підтримку силам Лівійської національної армії. У грудні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії знаходиться 2000 бійців ПВК “Вагнера”. Російська сторона цю інформацію заперечує.