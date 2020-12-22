Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в'їзд громадян з цієї країни.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

31 грудня завершується термін дії перехідного періоду після виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit), і Велика Британія автоматично потрапить до списку третіх країн, в’їзд з яких обмежений через пандемію COVID-19. Також у ЄС побоюються поширення нового штаму вірусу.

“Важливо вжити швидких тимчасових запобіжних заходів, щоб обмежити подальше поширення нового штаму COVID-19. Всі другорядні поїздки до Великобританії та з Великобританії повинні бути припинені, необхідно полегшити важливі поїздки й транзит пасажирів”, – йдеться в заяві ЄК.

Там зазначили, що звільнити Великобританію від цих обмежень можна лише якщо Рада ЄС ухвалить рішення про внесення Сполученого Королівства до переліку третіх країн, на чиїх жителів ці правила не поширюються. Проте обмеження не стосуються громадян Євросоюзу, які проживають у Великобританії, і британців, які є довготривалими резидентами країн-членів ЄС.