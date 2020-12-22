Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
31 грудня завершується термін дії перехідного періоду після виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit), і Велика Британія автоматично потрапить до списку третіх країн, в’їзд з яких обмежений через пандемію COVID-19. Також у ЄС побоюються поширення нового штаму вірусу.
“Важливо вжити швидких тимчасових запобіжних заходів, щоб обмежити подальше поширення нового штаму COVID-19. Всі другорядні поїздки до Великобританії та з Великобританії повинні бути припинені, необхідно полегшити важливі поїздки й транзит пасажирів”, – йдеться в заяві ЄК.
Там зазначили, що звільнити Великобританію від цих обмежень можна лише якщо Рада ЄС ухвалить рішення про внесення Сполученого Королівства до переліку третіх країн, на чиїх жителів ці правила не поширюються. Проте обмеження не стосуються громадян Євросоюзу, які проживають у Великобританії, і британців, які є довготривалими резидентами країн-членів ЄС.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, незважаючи на те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявленого в країні.