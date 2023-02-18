Про це інформує пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

“ЄС виділить 7 млн євро на зелену розбудову українських міст. Те, як буде виглядати Україна, залежить від проєктування. Тому це буде співпраця між європейськими та українськими архітекторами, які проєктуватимуть зелені будинки, енергоефективні сучасні школи, дитячі садки”, – зазначив єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

За його словами, кошти виділять вже у квітні поточного року з двох джерел: у межах програми місії Horizon Europe Cities та програми LIFE. Відтак до грудня 2023 року цей процес має бути завершеним.

Програма “ФЕНІКС” спрямовуватиметься на допомогу в плануванні під час реконструкції; підтримку у розробці кліматично нейтральних стратегій; обмін знаннями в управлінні зеленим розумним містом; обмін передовою практикою у сфері сталого розвитку та кліматичної нейтральності.

Про початок реалізації європейської ініціативи “Фенікс” Комісар ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюс Сінкявічюс оголосив під час спільного брифінгу з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем.

У межах брифінгу також було анонсовано початок двосторонніх консультацій між Європейською комісією та Міндовкіллям щодо пришвидшення адаптації українського довкіллєвого законодавства до європейського. Вперше в практиці України буде започатковано такий багатовимірний діалог Україна-ЄС на технічному та експертному рівнях – і саме у галузі довкілля.