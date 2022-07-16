ЄС виділить понад 433 млн євро трьом країнам на допомогу вимушено переміщеним особам з України

Бельгія, Італія та Люксембург отримають додатково 433,79 млн євро на підтримку людей, які вимушено покидають Україну через повномасштабне вторгнення російських військ та на відновлення після пандемії COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

“Європейський Союз надасть 433 млн євро для Бельгії, Італії та Люксембургу для допомоги вимушено переміщеним українцям, які втікають від російської агресії проти України, у сферах працевлаштування та охорони здоров’я”, – зазначається у повідомленні.

У Бельгії 33,4 мільйона євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані на посилення орієнтації, консультування та підтримки працевлаштування. Метою є інтеграція на ринок праці вимушено переміщених осіб з України та людей, які втратили роботу або перебувають у нестабільних умовах зайнятості після пандемії COVID-19.

У Люксембурзі Фонд допомоги найбільш знедоленим отримає 390 000 євро для доставлення додаткової продовольчої допомоги людям, які цього потребують.

Натомість в Італії 136 мільйонів євро буде додано до програми “Управління та інституційна спроможність”, щоб допомогти зменшити тиск на систему охорони здоров’я країни. А також, щоб сприяти залученню нових працівників охорони здоров’я та покрити витрати на додаткові години роботи. Окрім того, 264 мільйони євро планують спрямувати на закупівлю доз вакцин проти COVID-19.

Нагадаємо, що Федеративна Республіка Німеччина цього року виділить додаткову фінансову допомогу для українців, які змушені були покинути свої домівки через широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України.

Міністр праці Німеччини Губертус Гайль заявив, що у 2022 році Німеччина виділить додатково 2,4 мільярда євро для покриття фінансових витрат на утримання вимушено переміщених українців. Також він зазначив, що наразі близько 800 000 людей з України вже знайшли притулок у Німеччині, 30% з яких молодше 14 років.

Довідка. Європейський соціальний фонд (ESF) — один із центральних фондів Європейського Союзу (ЄС). Фонд був заснований у 1960 році. Його мета — підвищення рівня кваліфікації та навичок трудових ресурсів як засобів попередження втрат робочих місць внаслідок структурних змін в економіці.