Про це інформує пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що кошту будуть направлені на ремонт систем постачання електрики, води, тепла, водовідведення та управління відходами у звільнених від окупації громадах Київської області.

Виділення грантових 50 мільйонів євро стало можливим завдяки домовленості Європейського Союзу та міжнародної фінансової організації НЕФКО (Nefco – the Nordic Green Bank), заснованої урядами Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

“При частковій відбудові зараз та відбудові після перемоги ми можемо досягти значного прогресу у впровадженні зелених технологій. І це важливий аспект для нас, адже дотримання екологічних стандартів є частиною вимог Євросоюзу до України в рамках інтеграційного курсу. Виділення 50 мільйонів євро на відновлення критичної житлової інфраструктури – це можливість тисячам українців повернутися до своїх будинків на звільненій від російських окупантів землі”, – заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

А також зазначив, що підготовка проєкту та його впровадження вже розпочате, а суттєве виконання робіт по проєкту очікується на початку 2023 року.

У відомстві пояснили, що гранти виділені на відновлення інфраструктури в наступних містах та селах: Ірпінь, Буча, Велика Димерка, Гостомель, Димер, Славутич, Немішаєве, Калинівка, Дмитрівка, Іванків, Бородянка, Пісківка та Борщагівська громада. Кошти направлені Україні згідно з програмою НЕФКО “Зелене відновлення для України”, запущеної у липні цього року.

“ЄС продовжує надавати екстрену підтримку Україні у відповідь на удари Росії по критичній цивільній інфраструктурі, що є воєнним злочином. Ми з нетерпінням чекаємо можливості скористатися багатим досвідом НЕФКО з реалізації муніципальних проєктів. Врахування зеленого відновлення з самого початку сприятиме загальній відбудові України, а також її європейській інтеграції”, – сказав голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.