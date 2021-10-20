ЄС виділив додаткові €3,5 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу

#PandoraPapers Live
12:25 Тиск на «UA: Перший»: журналіст Казарін звинуватив Лещенка в захисті влади від медіа
12:11 Нардепи почали розглядати держбюджет-2022
11:42 Влада Австралії виплачуватиме гроші за розрив аб’юзивних стосунків
11:31 Майже 40% українців вважають винним у провалі операції «вагнергейт» керівництво країни, – КМІС
10:58 Держбюджет-2022: що ще 20 жовтня розглядатимуть нардепи
10:52 У вихідні в Нідерландах зіграли в реальну «Гру в кальмара»: фото
10:31 Майже 57% українців вірять, що Коломойський виводив гроші з «ПриватБанку», – КМІС
10:10 «Висувають умови й ставлять ультиматуми»: «UA: Перший» заявив про тиск з боку Офісу Зеленського
08:53 В Україні за минулу добу зафіксовано 18 912 нових випадків COVID-19
08:27 Оголошено фіналістів премії архітектурної фотографії Architectural Photography Awards 2021
08:12 20 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:53 Facebook планує провести ребрендинг компанії, змінивши її назву
07:18 20 жовтня в Україні сонячна та тепла погода – до +18°C
00:58 Гаррісон Форд повернувся до роботи над фільмом «Індіана Джонс 5»
00:35 Instagram запускає функцію публікації спільних дописів: що відомо
00:07 Netflix розігрує костюми, як у «Грі в кальмара»

19 жовтня

23:34 Facebook має виплатити понад 14 млн доларів. За що оштрафували компанію?
22:15 Агенти ФБР прийшли з обшуками до будинку Дерипаски у Вашингтоні
21:58 Як подорожувати Україною невакцинованим проти коронавірусу: роз’яснення МОЗ
20:41 Україна – у “трійці” країн світу з найвищою добовою смертністю від ускладнень COVID-19
20:18 У майбутніх фільмах Marvel буде більше ЛГБТ-героїв — Кевін Файгі
19:37 Чи підтверджує неефективність вакцин смерть щеплених? Думка експерта
19:37 Ye з новою неординарною зачіскою помітили в McDonald’s
19:28 Головного редактора Bild звільнили за використання службового становища для сексу зі співробітницями
19:22 На Ла-Пальмі дронами рятуватимуть собак, які потрапили у пастку через потоки лави
19:01 Тревіс Баркер розробляв дизайн каблучки для заручин з Кортні Кардаш’ян
18:20 В «Укрзалізниці» пояснили, які документи про щеплення прийматимуть під час посадки
18:02 Британія засудила російський перепис населення в окупованому Криму
17:57 21 жовтня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради
17:55 У Китаї можуть запровадити покарання батьків через погану поведінку дітей
Ексклюзив
17:52 Прихильники УПЦ МП влаштували у Києві акцію проти вакцинації, — фото
17:33 КПВВ «Чаплинка» на адміністративному кордоні з Кримом припинив роботу 

ЄС виділив додаткові €3,5 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу

Європейська комісія виділила Україні додаткові 3,5 млн євро для підтримки найвразливіших категорій серед жителів Донбасу.

Середа, 20 жовтня 2021, 11:30

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

Зазначається, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація на Донбасі погіршилась, що призвело до ще більшої нестабільності та вразливості населення. У 2021 році Єврокомісія виділила 29 млн євро гуманітарної допомоги для Сходу України, однак вирішила додатково виділити 3,5 млн євро.

“Це додаткове фінансування допоможе найвразливішим категоріям жителів Донбасу, передусім людям похилого віку, отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається. ЄС буде підтримувати людей на сході України стільки, скільки це буде потрібно, але лише встановлення постійного миру може забезпечити реальне розв’язання проблеми”, – повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Частину коштів направлять на забезпечення доступу до медицини й отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню  по обидва боки лінії зіткнення.

З початку конфлікту Європейський Союз виділив 194 млн євро на допомогу людям в Україні.

Нагадаємо, що у травні Європейський Союз виділив Україні 25,4 млн євро для надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від збройного конфлікту на Донбасі.

  • У грудні минулого року Європейська комісія від імені Євросоюзу надала Україні 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги, пов’язаної з епідемією коронавірусу COVID-19. Допомога була надана “у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125 % з терміном погашення у червні 2035 року”.
Теги: Єврокомісія, Війна на Донбасі, гуманітарна допомога, ЄС, Донбас

Читати #Букви у Telegram і у Facebook