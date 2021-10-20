ЄС виділив додаткові €3,5 млн гуманітарної допомоги для жителів Донбасу

Про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

Зазначається, що через пандемію COVID-19 гуманітарна ситуація на Донбасі погіршилась, що призвело до ще більшої нестабільності та вразливості населення. У 2021 році Єврокомісія виділила 29 млн євро гуманітарної допомоги для Сходу України, однак вирішила додатково виділити 3,5 млн євро.

“Це додаткове фінансування допоможе найвразливішим категоріям жителів Донбасу, передусім людям похилого віку, отримати доступ до медицини та предметів першої необхідності, а також підготуватися до зими, що наближається. ЄС буде підтримувати людей на сході України стільки, скільки це буде потрібно, але лише встановлення постійного миру може забезпечити реальне розв’язання проблеми”, – повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Частину коштів направлять на забезпечення доступу до медицини й отримання психосоціальної та психологічної допомоги. Допомога надійде вразливому населенню по обидва боки лінії зіткнення.

З початку конфлікту Європейський Союз виділив 194 млн євро на допомогу людям в Україні.

Нагадаємо, що у травні Європейський Союз виділив Україні 25,4 млн євро для надання гуманітарної допомоги людям, які постраждали від збройного конфлікту на Донбасі.