Європейський союз оновив так званий "зелений перелік" країн, громадяни яких можуть вільно подорожувати до ЄС. Україну офіційно виключили з цього списку.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

“Рада виключила Сінгапур та Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки”, – йдеться в повідомленні.

Наразі ЄС вважає безпечними такі країни:

Аргентина:

Австралія;

Бахрейн;

Канада;

Чилі;

Колумбія;

Йорданія;

Кувейт;

Намібія;

Нова Зеландія;

Перу;

Катар;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Південна Корея;

Об’єднані Арабські Емірати;

Уругвай;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

“Зелений список” Рада ЄС оновлює кожні два тижні, залежно від епідеміологічної ситуації. Цілком ймовірно, що Україна через два тижні зможе знову опинитися у цьому переліку.

Як це рішення вплине на подорожі українців?

Виключення із “зеленого переліку” не означає автоматичне встановлення нових правил перетину кордону. Рішення Ради Європи має рекомендаційний характер.

Тобто, державам ЄС рекомендують відкрити кордони для мандрівників з країн, які у “зеленому” списку. А якщо ж країну виключають з нього – тоді членам ЄС рекомендують заборонити в’їзд громадянам цих країн.

Водночас виключення із “зеленого списку” не впливає на безвіз, але може стати причиною для запровадження тимчасових обмежень на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусу.

Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок для громадян кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 8 листопада, зафіксовано 18 988 нових випадків COVID-19. Захворіли 1183 дитини та 426 медпрацівників.

14 липня Європейський Союз включив Україну до так званого “зеленого списку” країн і рекомендував скасувати обмеження на подорожі.