ЄС вимагає € 200 млн від AstraZeneca за затримку постачання COVID-вакцин

Європейський союз вимагає компенсації від фармацевтичної компанії AstraZeneca у розмірі 200 млн євро за затримку постачання вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

За даними агентства, ЄС звернувся в суд з позовом проти AstraZeneca у квітні після того, як компанія повідомила про те, що може гарантувати постачання тільки 100 млн доз вакцини до кінця червня, замість 300 млн, передбачених контрактом.

ЄС вимагає, щоб компанія доставила не менше 120 млн вакцин до кінця червня. При цьому на початку травня AstraZeneca доставила всього 50 млн доз, що становить лише чверть від 200 млн вакцин, передбачених контрактом на той час.

“AstraZeneca навіть не намагалася дотримуватися умов контракту”, – заявив адвокат ЄС Рафаель Джаффералі.

Правозахисник додав, що Євросоюз вимагає 10 євро за кожен день затримки кожної дози вакцини та вважає проблеми з постачання недотриманням умов контракту.

Водночас адвокат AstraZeneca Хакім Буларбах повідомив суду, що з 1 липня сума компенсації, яку вимагає ЄС сягатиме 200 мільйонів євро (244 мільйони доларів). При цьому він додав, що у разі негативного для компанії вердикту просить суд переглянути суму відшкодування.

Однак Джаффералі зазначив, що ЄС домагається додаткового штрафу в розмірі не менше 10 млн євро за кожне порушення договору, яке буде визначене суддею.

Що відомо про судовий процес ЄС проти AstraZeneca?

У квітні стало відомо, що Єврокомісія готує судовий позов проти AstraZeneca через провал постачання вакцин. Юридичний процес вже почався.

Наприкінці минулого місяця Європейська комісія оголосила, що запустила судовий розгляд проти фармацевтичної британсько-шведської компанії AstraZeneca через невиконання контракту щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Компанія назвала цей крок необґрунтованим.

Як сповіщалося, в січні AstraZeneca оголосила, що скорочує постачі до ЄС на 60%. У березні компанія повідомила про нові затримки поставок.

До кінця першого кварталу 2021 року компанія доставила в країни Євросоюзу 30 млн доз замість 100 млн, що ускладнило кампанії з вакцинації в країнах ЄС. Попри це, AstraZeneca не вважає позов країн ЄС обгрунтованим.

“AstraZeneca повністю виконала умови Угоди про попередню закупівлю з Європейською комісією і буде рішуче захищати себе в суді. Ми вважаємо, що будь-який судовий розгляд необгрунтований, і вітаємо цю можливість якомога швидше вирішити цю суперечку”, — йдеться в заяві AstraZeneca, яку цитує агентство Reuters.

Згідно з контрактом, справу розглядатимуть бельгійські суди.

Раніше в ЄС було запроваджено заборону на експорт вакцини проти коронавірусу. Це сталося, зокрема, через невиконання зобов’язань компанією AstraZeneca. Наприкінці березня лідери Європейського союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт.

Перед тим Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) підтвердило, що побічним ефектом вакцини AstraZeneca може бути тромбоз. Цьому передувало тимчасове припинення використання препарату в деяких країнах і відповідний розгляд.

До слова, на цьому тлі наприкінці березня вакцину від AstraZeneca вирішили перейменувати.