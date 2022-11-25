Про це йдеться у відповідній заяві партії.
Зазначається, що вже понад три з половиною роки Конституційний Суд України розглядає подання народних депутатів від уламків колишньої “партії регіонів” щодо конституційності закону, який “зобов‘язує московську церкву в Україні зазначити у своїй назві правдиву приналежність — до Москви”.
“Актуальність цього закону і неухильного його виконання доведена життям. Повномасштабна російська агресія викрила численні випадки співпраці з ворогом, зрадництва, поширення російської пропаганди з боку священників і ієрархів московської церкви. Неможливо приховати факти здачі цілих єпархій РПЦ, агітації за русскій мір і русскоє оружиє, втечі ієрархів-колаборантів до Росії, співучасті у викраденні людей, доносів на українських патріотів і ветеранів, священників Православної Церкви України та інших злочинів.”, — йдеться в заяві.
У “ЄС” нагадали, що обшуки, проведені у віддалених від фронту монастирях і єпархіях, і зокрема у Києво-Печерській Лаврі, підтвердили наявність там російських агітаційних матеріалів, спрямованих на розкол українського суспільства, перебування підозрілих осіб.
Ці факти підтверджують, що колаборація з окупантом, як зазначили в партії, це не поодинокі випадки, а системне явище: “І це явище не знаходить оцінки у керівництва московської церкви в Україні. Навпаки, бачимо спроби виправдати подібну діяльність, щонайбільш — замовчати її”, — наголосили в “Європейській Солідарності”.
Виконання Закону щодо правдивого найменування московської церкви стало б суттєвим кроком до позбавлення її впливу на українців.
“Просимо Конституційний Суд України терміново розглянути відповідне подання й ухвалити будь-яке рішення, яке бачитимуть належним судді. Ухвалення рішення розблокувало б виконання Закону і відібрало у нерадивих чиновників відмовки для саботування його виконання. Затягування з реалізацією цього Закону – це виконання сценарію Росії і її 5-ї колони в особі забороненої ОПЗЖ”, — сказали члени “ЄС”.
- 22 листопада у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України.
- У Кремлі відреагували на обшуки Служби безпеки України у Києво-Печерській Лаврі, назвавши їх “воєнними діями проти РПЦ”.
- Служба безпеки України завершила обшуки, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП було виявлено проросійську літературу, понад 2 млн гривень, більше 100 тисяч доларів та декілька тисяч російських рублів.