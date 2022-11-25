"Європейська Солідарність" вимагає від Конституційного Суду термінового розгляду рішення щодо реалізації Закону України, за яким "московська церква має розкрити свою правдиву назву".

Про це йдеться у відповідній заяві партії.

Зазначається, що вже понад три з половиною роки Конституційний Суд України розглядає подання народних депутатів від уламків колишньої “партії регіонів” щодо конституційності закону, який “зобов‘язує московську церкву в Україні зазначити у своїй назві правдиву приналежність — до Москви”.

“Актуальність цього закону і неухильного його виконання доведена життям. Повномасштабна російська агресія викрила численні випадки співпраці з ворогом, зрадництва, поширення російської пропаганди з боку священників і ієрархів московської церкви. Неможливо приховати факти здачі цілих єпархій РПЦ, агітації за русскій мір і русскоє оружиє, втечі ієрархів-колаборантів до Росії, співучасті у викраденні людей, доносів на українських патріотів і ветеранів, священників Православної Церкви України та інших злочинів.”, — йдеться в заяві.

У “ЄС” нагадали, що обшуки, проведені у віддалених від фронту монастирях і єпархіях, і зокрема у Києво-Печерській Лаврі, підтвердили наявність там російських агітаційних матеріалів, спрямованих на розкол українського суспільства, перебування підозрілих осіб.

Ці факти підтверджують, що колаборація з окупантом, як зазначили в партії, це не поодинокі випадки, а системне явище: “І це явище не знаходить оцінки у керівництва московської церкви в Україні. Навпаки, бачимо спроби виправдати подібну діяльність, щонайбільш — замовчати її”, — наголосили в “Європейській Солідарності”.

Виконання Закону щодо правдивого найменування московської церкви стало б суттєвим кроком до позбавлення її впливу на українців.