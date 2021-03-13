Covid-19 Україна

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«ЄС» вимагає від Офісу Зеленського конкретних дій проти олігарха Коломойського

Партія “Європейська солідарність” (“ЄС”) заявила, що Офісу президента час перейти до конкретних дій та відповідей на ключові виклики.

Субота, 13 березня 2021, 16:24

Про це йдеться у заяві партії.

Зокрема, партія зазначає, що Офіс Зеленського неспроможний відреагувати на ескалацію на фронті, оскільки цей крок розвінчує міфи президента про рекордне перемир’я.

В “ЄС” також наголосили на нездатності влади убезпечити громадян від коронавірусу. Тому Україна фактично провалила вакцинацію.

Також партія заявила, що Банкова намагається перешкодити оприлюдненню даних про спецоперацію щодо затримання “вагнерівців”, оскільки злив інформації відбувся з Офісу президента.

Четвертим викликом “ЄС” назвала американські санкції проти Коломойського, від яких намагається відвернути увагу Зеленський та його Офіс.

“Санкції США проти Коломойського означають, що сам Коломойський офіційно визнаний корупціонером, а його кошти – брудними. Тож настав час переходити від загальних фраз про “деолігархізацію” до конкретних кримінальних справ і підозри олігарху Ігорю Коломойському, якого США визнали причетним до глобальної корупції”, – йдеться у заяві.

У партії додали, що правоохоронцям варто дати відповіді на питання про мільйонні виплати корупційних грошей Коломойського структурам Зеленського. І зайнятися поверненням цих грошей, виведених в офшори, в український бюджет. 

“Так, повернення державі грошей, вкрадених Коломойським, має починатися з “95-го кварталу”. Команда Зеленського протягом майже 10 років отримувала від цього одіозного олігарха десятки мільйонів щедрих вливань, в тому числі та шляхом вимивання фінансових ресурсів з рахунків пограбованого ПриватБанку”, – наголосили в “ЄС”.

Партія закликала звільнити людей Коломойського з високих посад в Уряді, Офісі Президента, парламенті, Нацраді з питань телебачення та радіомовлення, державних компаніях, за допомогою яких він продовжує впливати та заробляти. 

“ЄС” вважає доцільним виключити із фракції “Слуга народу” десятки народних депутатів, пов’язаних з олігархом.

“Необхідно переглянути закони та інші рішення, на основі яких за участі або при потуранні Зеленського Коломойський протягом двох років отримав десятки мільярдів гривень”, – наголосили у політсилі.

Водночас з “ЄС” зазначили, що не вірять у виконання цих вимог, адже Зеленському завадить страх.

  • Фракція “Європейська Солідарність” у Київраді вважає неприпустимим використання вакцини проти коронавірусу російського виробництва.
Теги: Володимир Зеленський, Офіс Президента, Європейська солідарність, Ігор Коломойський

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