«ЄС» вимагає від влади припинити тиск на ЗМІ, – Геращенко

Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко, інформують #Букви.
Геращенко нагадала, що в останні дні суспільство сколихнула кількість резонансних заяв про тиск Офісу президента на засоби масової інформації, зокрема на суспільне мовлення.
“Відразу кілька телеканалів заявили те, що вже і так є очевидним. Саме на Банковій пишуться сценарії ток-шоу всіх найбільших телеканалів. Там затверджуються темники, за якими проводяться ці ток-шоу, списки угодних та неугодних. Саме це було за Медведчука, коли щодня з Банкової приходили списки дозволених і недозволених, “темы важные и актуальные, и просьба игнорировать”. Я була журналістом тоді й пішла з журналістики саме через цензуру”, – зазначила нардепка.
Геращенко додала, що “ЄС” у владі та опозиції боролася проти цензури й не дозволить порушити ключові принципи свободи слова і демократії шляхом тиску на медіа.
“Вимагаємо проведення слухань з питань свободи слова, порушення кримінальних справ за статтею 171 – перешкоджання журналістській діяльності, негайного звільнення всіх причетних до тиску і цензури на Банковій. Ми вимагаємо припинити тиск на незалежного мовника і висловлюємо солідарність з українськими журналістами”, – резюмувала Геращенко.
Звинувачення журналістів “UA: Перший”
Вчора ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі “UA: Перший” Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України Володимира Зеленського.
За словами Барчук, Офіс президента давно і жорстко контролює присутність на етерах народних депутатів від фракції “Слуги народу”. Зокрема кандидати на етери узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в Офісі Зеленського.
Крім того, останнім часом ОПУ висуває редакції телеканалу умови й ставить ультиматуми щодо присутності “слуг народу” на етерах.
Барчук також зазначила, що певні колишні журналісти на Telegram-каналах займаються “інформаційним кілерством” на користь влади.
Співведучий шоу Павло Казарін згодом уточнив, що владу від медіа захищає, до прикладу, колишній член наглядової ради “Укрзалізниці”, народний депутат VIII скликання та журналіст Сергій Лещенко.
Той відповів на звинувачення журналіста на свою адресу. Детальніше — в матеріалі #Букв.
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що заяви журналістки суспільного телеканалу “UA: Перший” Мирослави Барчук щодо тиску з боку Офісу президента є “хайпом”.
Реакція “Слуги народу”
Речниця фракції “Слуга Народу” Юлія Палійчук виступила з заявою, у якій запевнила, що депутати політсили відвідують “Зворотний відлік” не рідше за програми на інших телеканалах. Вона відкинула звинувачення в “особливому ставленні” до суспільного телеканалу.
“Якщо говорити про програму “Зворотний відлік”, то за останні 6 місяців наші спікери брали у ній участь 14 разів. Для порівняння: у програмі “Свобода слова” на каналі ICTV, яка теж виходить лише по понеділках, за той самий проміжок часу наші спікери були присутні 13 разів. … Тільки в цьому політичному сезоні були присутні голова партії, заступники голови фракції та інші представники монобільшості. Саме тому ми вважаємо, що говорити про якесь особливе ставлення до каналу чи програми просто несправедливо”, — заявилв вона.
Водночас вона наголосила, що “Слуга народу” вимагає від телеканалів, аби в студії “була хоча б мінімальна збалансованість та фаховість обговорення”.
“Просто некоректно говорити про бюджет без жодного незалежного експерта з бюджетних питань. Чи обговорювати плани парламенту, коли відсутні представники декількох фракцій або груп. Говорити про таку некоректність не означає керувати редакцією”, — додала Палійчук.
Речниця також наголосила, що всі процеси та позиції “синхронізуються у трикутнику “Монобільшість – уряд – Офіс Президента”.
Утім на звинувачення щодо висунення ультиматумів та погодження кандидатів на етери з контактною особою Михайла Подоляка в Офісі президента Палійчук не зреагувала.
Заступниця голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук у коментарі “Суспільному” заявила, що самостійно вирішує, чи брати участь у телевізійних ефірах.
“Я маю ще й інші справи, ніж провести три години в холодній студії до опівночі, а потім приходити на роботу на дев’ять чи вісім ранку”, – пояснила вона.
“Мені здається, потрібно, щоб і канал працював над тим, щоб хотіли всі фракції приходити й брати участь у цьому ефірі. Направду, я коли вважаю що тема адекватна моїй компетенції, і це може бути адекватна дискусія, я завжди приходжу і буду приходити”, – додала Кравчук.
Тиск на “UA: Перший”
Раніше Офіс президента випустив документальну стрічку “30 років незалежності. За лаштунками”, яка оповідає про творців свята тридцятиріччя відновлення Незалежності України. В центрі уваги — голова ОПУ Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.
Фільм 24 вересня показали ICTV, “Інтер”, “Україна 24” та “Україна”, “1+1”. Також продемонстрував стрічку російськомовний державний телеканал “Дом”.
Наступного дня, 25 вересня, стрічку побачили й глядачі “UA: Перший”. Факт показу стрічки суспільним мовником обурив представників галузі. Зокрема, свою позицію висловила Наталія Лигачова, шеф-редакторка “Детектора медіа” (українська громадська організація, що займається інформуванням читачів стосовно найважливіших подій в українському і світовому інформаційному просторі та на медіаринку). Лигачова акцентувала й на тому, що стрічка містила дезінформацію.
30 вересня наглядова рада суспільного мовника обговорювала це питання, утім спільної заяви ухвалено не було.
Впродовж тижня жоден член правління або наглядової ради не висловив публічно думки стосовно доречності показу такого фільму на телеканалі “UA: Перший”.
Членкиня наглядової ради “Суспільного” Оксана Романюк та голова наглядової ради Світлана Остапа в коментарі #Буквам висловили власні позиції щодо показу стрічки. Обидві вважають цю стрічку піарною.
Член наглядової ради Лаврентій Малазонія у коментарі #Буквам висловив думку, що на членів правління мовника чинився тиск.
Питання щодо тиску на телеканал поставало під час засідання наглядової ради 30 вересня. Згідно з протоколом засідання, член наглядової ради у творчій сфері Євген Глібовицький зауважив, що не було конкретних дзвінків чи вимог показати цей фільм, однак тиском можуть бути не дзвінки чи певні дії конкретних посадовців, а низка обставин, на які впливають ці посадовці.
Після показу суспільним телеканалом “UA: Перший” піар-фільму Офісу президента про урочистості з нагоди Дня Незалежності правління вирішило створити спеціальну колегію, що визначатиме, чи пускати в етер такі матеріали.
- Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що для Володимира Зеленського хочуть створити пул з 25-30 журналістів, які зможуть ставити президентові запитання на пресконференціях.
- Також повідомлялося, що в Офісі президента створять пул блогерів, які в соціальних мережах будуть висвітлювати позитивні тренди у внутрішній політиці країни.
- У грудні 2020 року Володимир Зеленський порівняв журналістів українських Інтернет-видань з “жіночками”, що сидять на лавці біля під’їзду.
- 6 червня, в День журналістів, Зеленський вирушив з представниками медіа до лісу на велосипедах. На зустрічі були присутні близько 30 журналістів, серед них — BBC Україна, РБК-Україна, ТСН тощо.