«ЄС» вимагає від влади припинити тиск на ЗМІ, – Геращенко

Фракція “Європейської Солідарності” у Верховній Раді вважає неприпустимою цензуру в демократичній державі та вимагає, щоб влада припинила тиск на засоби масової інформації.

Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції “ЄС” Ірина Геращенко, інформують #Букви.

Геращенко нагадала, що в останні дні суспільство сколихнула кількість резонансних заяв про тиск Офісу президента на засоби масової інформації, зокрема на суспільне мовлення.

“Відразу кілька телеканалів заявили те, що вже і так є очевидним. Саме на Банковій пишуться сценарії ток-шоу всіх найбільших телеканалів. Там затверджуються темники, за якими проводяться ці ток-шоу, списки угодних та неугодних. Саме це було за Медведчука, коли щодня з Банкової приходили списки дозволених і недозволених, “темы важные и актуальные, и просьба игнорировать”. Я була журналістом тоді й пішла з журналістики саме через цензуру”, – зазначила нардепка.

Геращенко додала, що “ЄС” у владі та опозиції боролася проти цензури й не дозволить порушити ключові принципи свободи слова і демократії шляхом тиску на медіа.

“Вимагаємо проведення слухань з питань свободи слова, порушення кримінальних справ за статтею 171 – перешкоджання журналістській діяльності, негайного звільнення всіх причетних до тиску і цензури на Банковій. Ми вимагаємо припинити тиск на незалежного мовника і висловлюємо солідарність з українськими журналістами”, – резюмувала Геращенко.

Звинувачення журналістів “UA: Перший”

Вчора ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі “UA: Перший” Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України Володимира Зеленського.