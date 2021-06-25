Партія “Європейська Солідарність” вимагає викликати президента Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливих фактів державної зради й отримати пояснення у справі “вагнерівців”.

Про це у відеозверненні заявив лідер політсили Петро Порошенко.

Зокрема, він наголосив, що після ряду заяв Зеленського в інтерв’ю 1+1 країна потребує правди й відповідей.

“Йдеться про очевидні загрози національній безпеці й уже традиційну брехню першої особи. Про “вагнерівців” в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної спецоперації із затримання тридцяти трьох російських найманців, на руках яких – кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші”, – нагадав Порошенко.

За його словами, вчора Зеленський вперше визнав, що спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Це призвело до зриву затримання бойовиків.

“Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу давав я особисто, коли ще працював президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів”, – заявив Порошенко.

Він наголосив, що заяви та дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої команда п’ятого президента витратила п’ять років.

“Зізнання” Зеленського лише підкреслили, наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він “попередив” Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду”, – додав Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що не дозволяє собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді, адже для цього потрібне неупереджене розслідування.

“І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, не має питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді “Європейська Солідарність” разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів ”вагнерівців”. І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення”, – додав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запевняв, що операція із захоплення “вагнерівців” проводилася і була вигадана іншими країнами.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Розслідування справи “вагнерівців”

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

9 вересня суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

29 вересня у Верховній Раді України вперше розглянули в залі електронну петицію. Вона стосувалася створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі “вагнерівців”.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов зазначав, що постанова про створення ТСК у справі “вагнерівців” блокується у Верховній Раді командою президента Володимира Зеленського.

У лютому з’явилася інформація, що колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.

19 травня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”. Представляючи документ з парламентської трибуни, очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в “Слузі народу” ставили за мету “створити ширшу ТСК”, яка могла б займатися не лише питанням “вагнерівців”.

Представники “Голосу”, “ЄС” та “Батьківщини” призначили своїх представників до Тимчасової слідчої комісії з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”, попередньо домовившись про закріплення вимоги, що розслідування справи “вагнерівців” буде в пріоритеті.

Крім цього, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat проводять власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів розслідувачам Bellingcat стосовно провалу спецоперації.

За словами п’ятого президент України, лідера “ЄС” Петра Порошенка, Netflix зніме фільм про справу “вагнерівців”.