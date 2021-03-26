«ЄС» вимагає засідання РНБО щодо загострення на Донбасі та коронавірусу

Про це повідомляється на сайті політсили.
Зокрема, в “ЄС” наголошують, що загибель чотирьох українських воїнів і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації окупантів слід негайно розглянути на РНБО.
Крім ситуації на фронті, партія вимагає розглянути напружену ситуацію з пандемією коронавірусу. Зазначається, що ці питання президент Володимир Зеленський не може вирішити самостійно й потребує підживлення колективним розумом безпекової інституції.
“Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері та графіті на стінах Офісу переляканого президента, мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної Ради. В центрі уваги мають бути не фобії Зеленського, а захист людей від викликів та загроз”, – йдеться у заяві.
Нагадаємо, що сьогодні збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Зазначається, що в результаті обстрілу, чотири українських військовослужбовці загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.
Водночас Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що збирається на екстрену внутрішню нараду для обговорення цього обстрілу.
Одним із загиблих став підполковник Збройних сил України Коваль Сергій Васильович.
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.
За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.
6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.
1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
- 19 лютого РНБО ухвалила таємне рішення в зв’язку із загостренням в зоні ООС.
- 18 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки” запропонував прийняти заяву про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.
- Раніше президент України Володимир Зеленський визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.