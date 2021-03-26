«ЄС» вимагає засідання РНБО щодо загострення на Донбасі та коронавірусу

Партія “Європейська солідарність” вимагає скликання засідання Ради національної безпеки і оборони через загострення на фронті та напружену ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті політсили.

Зокрема, в “ЄС” наголошують, що загибель чотирьох українських воїнів і пропозиції щодо оборонно-дипломатичних дій України у відповідь на провокації окупантів слід негайно розглянути на РНБО.

Крім ситуації на фронті, партія вимагає розглянути напружену ситуацію з пандемією коронавірусу. Зазначається, що ці питання президент Володимир Зеленський не може вирішити самостійно й потребує підживлення колективним розумом безпекової інституції.

“Ці ж самі важливі питання, а не розбиті двері та графіті на стінах Офісу переляканого президента, мають розглядатися і на позачерговому засіданні Верховної Ради. В центрі уваги мають бути не фобії Зеленського, а захист людей від викликів та загроз”, – йдеться у заяві.