Про це під час брифінгу у Верховній Раді України заявила голова постійної Комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко, інформує пресслужба “ЄС”.

“Як людина, яка досконало знає реформу деінституалізації та вимоги щодо її впровадження, я хочу наголосити, що Центр соціальної підтримки “Теплий дім” відповідає всім вимогам і стандартам, які передбачає реформа”, – наголосила Марина Порошенко.

Зазначається, що у закладі є три малі групові будинки, в яких виховуються 31 дитина, серед них діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, 8 дітей з інвалідністю та 26 дітей, які перебувають на обліку з приводу різних захворювань. Також є денний стаціонар для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Відділення Центру сформовані зі збереженням родинних зв’язків, вікових, індивідуальних та психологічних особливостей дітей. Освіту вихованці закладу здобувають в інклюзивних школах міста Долина та Долинської ОТГ. Таким чином відбувається їхня соціалізація та підготовка до самостійного життя.

19 лютого цього року тимчасова більшість в Івано-Франківській обласній раді прийняла рішення про припинення діяльності центру шляхом його ліквідації. Тільки фракція “ЄС” виступила проти цього рішення.

“Начальник служби у справах дітей ОДА Іван Ковалик відзначив високий рівень організації роботи “Теплого дому” – і закликав проголосувати за ліквідацію закладу… Там виховуються і проходять реабілітацію понад 50 дітей”, – обурюється народна депутатка Софія Федина.

Марина Порошенко додала, що у разі ліквідації “Теплого дому” дітей переведуть в інтернати, які територіально знаходяться в іншій частині області.

“Ми не залишимо це питання без нашого контролю. Ми не дозволимо ліквідувати цей надзвичайно важливий заклад для сиріт Івано-Франківської області. Тому ми звернулися до міністра освіти, міністра соціальної політики, уповноважених у справах людини та дитини. Наші вимоги, які сформульовані депутатами “Європейської Солідарності” у депутатському зверненні – створення міжвідомчої виїзної комісії, яка вивчить це питання. Причому розглядатиме його і в Долині, і в Тлумачі, куди мав нібито переїхати цей сиротинець”, – заявив народний депутат Володимир В’ятрович.

Водночас Марина Порошенко пообіцяла, що “ЄС” боротиметься за заклад, де діти можуть жити та розвиватися в сучасних умовах.