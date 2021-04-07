Народні депутати з фракції “Європейська Солідарність” звернулися до голови СБУ Івана Баканова з вимогою пояснити залучення співробітників Служби безпеки України до виборчого процесу у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

У фракції наголосили, що використання СБУ в партійних, групових чи особистих інтересах заборонене законом.

“СБУ не є суб’єктом виборчого процесу і не має повноважень впливати на діяльність виборчих комісій, кандидатів у депутати, інших суб’єктів виборчого процесу. Участь правоохоронних органів у забезпеченні правопорядку, захисті виборчих прав громадян чітко регламентована чинним виборчим законодавством, зокрема Виборчим кодексом України, а також спеціальними законами, зокрема, “Про Національну поліцію”, – йдеться у зверненні.

Нардепи нагадали, що 28 березня 2021 року під час виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87 було зафіксовано низку порушень виборчого законодавства з боку співробітників СБУ.

“01.04.2021 року приміщення ОВК № 87 у м. Надвірній оточили спецпризначенці СБУ, згодом близько 6.00 ранку вони зайшли у приміщення ОВК та вивели з приміщення людей, які там перебували. За повідомленнями представників руху “ОПОРА”, в приміщенні ОВК перебували мішки з виборчою документацією, яку здали члени ДВК і залишали на ніч. Проте після появи в приміщенні співробітників СБУ положення мішків, за словами членів ОВК, змінилося. Це дозволяє припустити, що змінився і їх вміст, тобто могло трапитися протиправне втручання у виборчу документацію з метою вплинути на підсумки голосування у спосіб, заборонений законом”, – зазначили депутати.

Народні обранці вважають, що присутність працівників СБУ мала ознаки прямого втручання у виборчий процес на стадії встановлення його результатів.

Також в”ЄС” заявили, що рішення взяти співробітниками СБУ під охорону об’єкти ОВО № 87 є незаконними, оскільки СБУ, її органи та співробітники мають право брати під охорону певні приміщення лише у разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням терористичної діяльності. При цьому закон повністю виключає довільні дії співробітників СБУ зі взяття під охорону тих чи інших об’єктів у ході виборчого процесу.

У “Європейській Солідарності” вважають, що підрозділи СБУ були використані в партійних інтересах на користь кандидата в народні депутати України від партії “Слуга Народу”.

“Голова СБУ має надати офіційну інформацію щодо підстав перебування підрозділу СБУ на території приміщенні ОВК № 87, строків такого перебування, а також правових підстав взяття ними під охорону будівлі, де розміщена ОВК, а в разі виявлення фактів порушень вимог чинного законодавства – вжити заходів реагування, передбачених законодавством”, – йдеться у зверненні “ЄС”.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.