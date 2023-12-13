Про таке пише Bloomberg.

Це майже третина коштів, які ЄС вирішив заморозити рік тому через занепокоєння верховенством права та хабарництвом. Їх Єврокомісія вирішила передати Угорщині після того, як уряд Віктора Орбана ухвалив закони про зміцнення незалежності судів.

Як пише Bloomberg, це рішення є перемогою для Орбана, який погрожував ветувати пакет підтримки ЄС на 50 мільярдів євро для України, якщо Угорщина не отримає заморожене фінансування.

Орбан також виступає проти початку переговорів про членство України в ЄС. Незрозуміло, чи часткове розморожування коштів вплине на його позицію щодо питань, пов’язаних з Україною, на саміті лідерів у Брюсселі 14 і 15 грудня.