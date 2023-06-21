Джерело: Міністерство внутрішніх справ України.

У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що в ЄС можна:

користуватись українським посвідченням водія без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом;

користуватися посвідченнями водія старого зразка, які не мають терміну дії чи видані у вигляді книжечки в 90-х роках минулого століття, і тепер не потрібно додатково мати їхній завірений переклад і міжнародне посвідчення водія. Але треба мати документ для підтвердження особи;

користуватись українським посвідченням водія навіть у разі закінчення терміну його дії;

отримати без складання іспитів тимчасове (на період перебування під захистом) посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи крадіжки українського посвідчення водія.

Зазначимо, що нещодавно Україна та Литва підписали угоду про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Угода передбачає, що громадяни України, які переїхали на постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів.

Так само і громадяни Литви, які постійно проживають в Україні та мають литовське посвідчення водія, зможуть обміняти його без складання іспитів у сервісних центрах МВС.

Для обміну національних посвідчень водія слід буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Очільник МВС України Ігор Клименко привітав цю угоду та висловив переконання, що взаємне визнання посвідчень водія між Україною та Литвою допоможе забезпечити права громадян в обох країнах.

“Угода має на меті врегулювати питання взаємного визнання та обміну посвідчень водія громадян України та Литви, які переїжджають на постійне проживання в державу іншої сторони за спрощеною процедурою. Дякуємо уряду Литви за прихисток українських громадян на тлі вторгнення РФ та визнання відповідних документів”, – зазначив Ігор Клименко.

Раніше для обміну литовського посвідчення водія громадянам Литовської Республіки було потрібно складати іспити у сервісних центрах МВС, відповідно українцям у Литві теж потрібно було складати іспити у відповідних компетентних органах країни.