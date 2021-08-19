Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, Міністерство охорони здоров’я та Європейська комісія.

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку “Дія” відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія”, – йдеться у заяві.

Деталі про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в “Дії” представники ЄС, Мінцифри, МОЗ та Кабміну розкажуть під час спільного брифінгу 20 серпня.

У Єврокомісії заявили, що ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати й готовий приймати їх з 20 серпня. Україну під’єднають до європейської системи сумісності сертифікатів.

Також повідомляється, що сьогодні Єврокомісія прийняла рішення про еквівалентність не лише для України, а й для Північної Македонії та Туреччини.

“Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною й Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС“, – йдеться в повідомленні.

У заяві зазначено, що визнання сертифікатів вакцинації є взаємним.

“Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невіддільною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас приєднаються ще більше наших сусідів”, – заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

Новину про визнання українських COVID-сертифікатів в ЄС прокоментував й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати,” – заявив Кулеба.

Водночас МЗС України нагадує, що рішення Єврокомісії не має зобов’язувального характеру. Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС.

Рішення Єврокомісії привітав й прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових Covid-сертифікатів, виданих Україною та ЄС. Продовжуємо працювати, щоб подорожі до Європи були доступнішими для наших громадян”, – написав Шмигаль в Twitter.

Довідка. COVID-сертифікат – це цифровий документ у “Дії”, який підтверджуватиме вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби. 

У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години.

Хто може отримати COVID-сертифікат?

Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб.

  1. Особа, що пройшла повний курс вакцинації

Йдеться про особу, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозових препаратів.

Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини.

Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим особам з певними обмеженнями. Зокрема, передбачається, що має сплинути  14 днів після другої вакцинації.

У ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не сплинув передбачений термін.

  1.  Особа, що отримала негативний результат ПЛР-тесту

Такий сертифікат необхідний для невакцинованих осіб, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

  1. Особа, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу

Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірус, а дані про це внесено до електронної  бази  МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти  COVID-19 на території України.

Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.