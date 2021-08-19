Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, Міністерство охорони здоров’я та Європейська комісія.
“ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку “Дія” відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія”, – йдеться у заяві.
Деталі про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в “Дії” представники ЄС, Мінцифри, МОЗ та Кабміну розкажуть під час спільного брифінгу 20 серпня.
У Єврокомісії заявили, що ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати й готовий приймати їх з 20 серпня. Україну під’єднають до європейської системи сумісності сертифікатів.
Також повідомляється, що сьогодні Єврокомісія прийняла рішення про еквівалентність не лише для України, а й для Північної Македонії та Туреччини.
“Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною й Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС“, – йдеться в повідомленні.
У заяві зазначено, що визнання сертифікатів вакцинації є взаємним.
“Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невіддільною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас приєднаються ще більше наших сусідів”, – заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.
Новину про визнання українських COVID-сертифікатів в ЄС прокоментував й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
“Це важливе рішення, яке відчутно спростить подорожі українських громадян до держав-членів ЄС. Після цієї рекомендації окремі країни-члени ЄС зможуть ухвалити власні рішення про визнання українських цифрових свідоцтв, щоб наші громадяни, які пройшли повний курс вакцинації, могли комфортно подорожувати,” – заявив Кулеба.
Рішення Єврокомісії привітав й прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових Covid-сертифікатів, виданих Україною та ЄС. Продовжуємо працювати, щоб подорожі до Європи були доступнішими для наших громадян”, – написав Шмигаль в Twitter.
Сьогодні Єврокомісія ухвалила рішення щодо взаємного визнання цифрових Covid-сертифікатів, виданих 🇺🇦 Україною та 🇪🇺 ЄС. Продовжуємо працювати, щоб подорожі до Європи були доступнішими для наших громадян.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 19, 2021
Довідка. COVID-сертифікат – це цифровий документ у “Дії”, який підтверджуватиме вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.
У середу, 14 липня, Кабінет Міністрів визначив термін дії COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів. Український сертифікат вакцинації діятиме впродовж 180 діб. Окрім терміну дії COVID-сертифікатів, визначено також термін дії ПЛР-тестів – 72 години.
Хто може отримати COVID-сертифікат?
Український COVID-сертифікат можуть отримати три категорії осіб.
- Особа, що пройшла повний курс вакцинації
Йдеться про особу, що отримала дві дози вакцини, оскільки в Україні не використовують однодозових препаратів.
Такий сертифікат українці отримають наступного дня після введення другої дози вакцини.
Пам’ятайте, що переважна більшість країн дозволяє в’їзд вакцинованим особам з певними обмеженнями. Зокрема, передбачається, що має сплинути 14 днів після другої вакцинації.
У ЦГЗ наголошують: навіть якщо людина згенерує цей сертифікат, її можуть не пустити за кордон, бо не сплинув передбачений термін.
- Особа, що отримала негативний результат ПЛР-тесту
Такий сертифікат необхідний для невакцинованих осіб, які планують поїздку за кордон за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.
- Особа, що має підтвердження факту одужання від коронавірусу
Українці зможуть отримати такий сертифікат, якщо перехворіли на коронавірус, а дані про це внесено до електронної бази МОЗ. Пам’ятайте, що ви не зможете отримати такий документ, якщо не звернулися до сімейного лікаря під час хвороби.
Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартував бета-тест COVID-сертифікатів. У вівторок, 29 червня, розпочалася реєстрація на бета-тестування COVID-сертифікатів. Взяти участь у тестуванні можуть українці, що отримали 2 дози щеплення вакциною проти COVID-19 на території України.
Це буде документ, що підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країн.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив активізувати аудит українського COVID-сертифіката для поїздок до країн Європейського Союзу. Українці зможуть згенерувати цей документ у державному застосунку “Дія” та на порталі. Очікується, що невдовзі його можна буде також отримати у сімейного лікаря.
- Водночас в контактному центрі Міністерства охорони здоров’я не знають, коли в Україні почнуть видавати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти COVID-19. Зазначається, що ці сертифікати поки будуть доступні у цифровому варіанті, а паперові варіанти можна буде отримати восени.