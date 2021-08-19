Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, Міністерство охорони здоров’я та Європейська комісія.

“ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку “Дія” відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія”, – йдеться у заяві.

Деталі про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в “Дії” представники ЄС, Мінцифри, МОЗ та Кабміну розкажуть під час спільного брифінгу 20 серпня.

У Єврокомісії заявили, що ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати й готовий приймати їх з 20 серпня. Україну під’єднають до європейської системи сумісності сертифікатів.

Також повідомляється, що сьогодні Єврокомісія прийняла рішення про еквівалентність не лише для України, а й для Північної Македонії та Туреччини.

“Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною й Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС“, – йдеться в повідомленні.

У заяві зазначено, що визнання сертифікатів вакцинації є взаємним.

“Коли ми разом боремося з пандемією, наші партнери також є невіддільною частиною спільної безпеки. Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас приєднаються ще більше наших сусідів”, – заявив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

Новину про визнання українських COVID-сертифікатів в ЄС прокоментував й міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.