Про це повідомив заступник голови Міністерства охорони здоров’я Ярослав Кучер в ефірі каналу “Україна 24”.

“З ЄС буде домовленість, ми є у всіх робочих групах, ми вже навіть обмінялися відповідними ключами для перевірки правильності та актуальності виданих сертифікатів, ми протестували деякі речі. Але з Ізраїлем, США та іншим країнами, які не в ЄС, треба буде домовлятися окремо“, – сказав Кучер.

Водночас заступник голови МОЗ зазначив, що цей процес вже триває, ним займається Міністерство закордонних справ.

Україна запустить сертифікат вакцинації у липні через застосунок “Дія”, який буде синхронізовано з системою E-Health. Сертифікат зможуть отримати українці, яким ввели дві дози вакцини.

“Сертифікат діятиме стільки ж, скільки в Європі. Там є три терміни. Наступного тижня уже буде фіналізовано нормативний документ, який це регулюватиме. Щоб не було ніяких спекуляцій, то ми поговоримо про це вже у вівторок”, – зазначив Кучер.

“Користувач робить запит на отримання цього сертифіката, і тоді система E-Health підтягнеться, так задумано. Для подорожей до країн ЄС ви маєте прикордоннику на кордоні показати QR-код, він його тим чи іншим способом просканує, і він бачитиме, що дійсно ця людина має вакцину і це підтверджено державою”, – сказав Кучер.

Спочатку МОЗ запустить сертифікати з повною вакцинацією, але вже працює над сертифікатами для тих, хто перехворів.

Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.