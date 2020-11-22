Про це повідомляє пресслужба партії.

За даними підрахунку 100% протоколів, він набирає 50,18% голосів. За нього проголосували 27 412 виборців. Його опонент відстає майже на 3% із результатом 47,76%, він отримав 26 093 голоси.

Олександр Третяк на брифінгу подякував рівнянами за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда “ЄС” йшла до людей.

Народний депутат від партії “Євросолідарність” Володимир Ар’єв заявив, що Олександра Третяка вже привітали з команди опонента.

“Ми сьогодні з Бондар Михайло Яна Зінкевич та чудовою командою Олександра зробили все можливе, щоб перешкодити підкупу і відстояти вибір мешканців Рівного”, – написав нардеп на своїй сторінці в Facebook.