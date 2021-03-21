Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому виданню Funke Media Gruppe, повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал Deutsche Welle.
“Держави-члени відчувають сильний тиск з метою отримати вакцину для себе”, – сказала вона.
При цьому голова Єврокомісії зазначила, що ЄС підтримуватиме ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX, за якою здійснюються поставки вакцини нужденним країнам.
“ЄС інвестував 2,6 мільярда доларів у цю ініціативу. COVAX вже доставив 30 мільйонів доз вакцини в 52 країни”, – сказала фон дер Ляйєн.
За її словами, механізм ЄС з пожертвування вакцин напряму іншим країнам запуститься тільки тоді, коли ситуація з вакцинами покращиться в самому ЄС.
Виробники, що базуються в ЄС, відвантажили 41 мільйон доз вакцин у 33 країни з початку лютого.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.