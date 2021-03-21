Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на цей час не бачить можливості для Євросоюзу напряму жертвувати вакцини від коронавірусу біднішим країнам.

Про це вона сказала в інтерв’ю німецькому виданню Funke Media Gruppe, повідомляє німецька державна радіостанція та телеканал Deutsche Welle.

“Держави-члени відчувають сильний тиск з метою отримати вакцину для себе”, – сказала вона.

При цьому голова Єврокомісії зазначила, що ЄС підтримуватиме ініціативу Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX, за якою здійснюються поставки вакцини нужденним країнам.

“ЄС інвестував 2,6 мільярда доларів у цю ініціативу. COVAX вже доставив 30 мільйонів доз вакцини в 52 країни”, – сказала фон дер Ляйєн.

За її словами, механізм ЄС з пожертвування вакцин напряму іншим країнам запуститься тільки тоді, коли ситуація з вакцинами покращиться в самому ЄС.

Виробники, що базуються в ЄС, відвантажили 41 мільйон доз вакцин у 33 країни з початку лютого.