Європейська служба зовнішніх справ оприлюднила першу офіційну спільну позицію Європейського Союзу щодо виборів і викликаних ними протестів у Білорусі.

Заява опублікована на сайті ЄС.

“ЄС уважно стежив за розвитком подій, що передує президентським виборам. В ході виборчої кампанії народ Білорусі продемонстрував прагнення до демократичних змін. Однак вибори не були ні вільними, ні справедливими. Влада застосувала непропорційне і неприйнятне насильство, в результаті чого принаймні одна людина загинула, і багато хто отримав поранення. Тисячі людей були затримані, посилилося придушення свобод зборів, ЗМІ та висловлення. Ми закликаємо владу Білорусі негайно і беззастережно звільнити всіх

затриманих. Крім того, заслуговують на довіру відомості національних спостерігачів, які вказують на те, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ”, – йдеться в заяві.

В ЄС зазначили, що народ Білорусі заслуговує на краще.

“Після звільнення політичних в’язнів в 2015 році відносини ЄС і Білорусі покращилися. Але без прогресу в сфері прав людини та верховенства права відносини між ЄС і Білоруссю можуть стати тільки гірші. Саме на цьому тлі ми будемо оцінювати дії влади Білорусі з врегулювання поточної ситуації і проводити поглиблений перегляд відносин ЄС з Білорусі, що може передбачати, серед іншого, вживання заходів щодо осіб, відповідальних за те насильство, яке ми спостерігаємо, за необгрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів”, – підкреслюють в ЄС.

Крім того, в ЄС закликали політичне керівництво Білорусі почати справжній і всебічний діалог з більш широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства.

“ЄС буде і далі виступати за демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь”, – йдеться в заяві.

Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.