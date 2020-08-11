Заява опублікована на сайті ЄС.
“ЄС уважно стежив за розвитком подій, що передує президентським виборам. В ході виборчої кампанії народ Білорусі продемонстрував прагнення до демократичних змін. Однак вибори не були ні вільними, ні справедливими. Влада застосувала непропорційне і неприйнятне насильство, в результаті чого принаймні одна людина загинула, і багато хто отримав поранення. Тисячі людей були затримані, посилилося придушення свобод зборів, ЗМІ та висловлення. Ми закликаємо владу Білорусі негайно і беззастережно звільнити всіх
затриманих. Крім того, заслуговують на довіру відомості національних спостерігачів, які вказують на те, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-учасниці ОБСЄ”, – йдеться в заяві.
В ЄС зазначили, що народ Білорусі заслуговує на краще.
“Після звільнення політичних в’язнів в 2015 році відносини ЄС і Білорусі покращилися. Але без прогресу в сфері прав людини та верховенства права відносини між ЄС і Білоруссю можуть стати тільки гірші. Саме на цьому тлі ми будемо оцінювати дії влади Білорусі з врегулювання поточної ситуації і проводити поглиблений перегляд відносин ЄС з Білорусі, що може передбачати, серед іншого, вживання заходів щодо осіб, відповідальних за те насильство, яке ми спостерігаємо, за необгрунтовані арешти і фальсифікацію результатів виборів”, – підкреслюють в ЄС.
Крім того, в ЄС закликали політичне керівництво Білорусі почати справжній і всебічний діалог з більш широким суспільством, щоб уникнути подальшого насильства.
“ЄС буде і далі виступати за демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь”, – йдеться в заяві.
Раніше міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі. Вони закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.
Держдепартамент США та Білий дім також висловили стурбованість з приводу проведення виборів у Білорусі та закликали владу не застосовувати силу до протестувальників.
- Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня в Білорусі почалися масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту.
- Сьогодні стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві.