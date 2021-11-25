Сьогодні, 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок представництво Європейського Союзу в Україні закликало ратифікувати Стамбульську конвенцію, або Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами.

Про це йдеться у заяві представництва Європейського Союзу в Україні.

У зверненні зазначається, що 67% жінок в Україні зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, починаючи з 15-річного віку. Найчастіше жінки потерпають від статевого партнера.

“Наведені цифри не показують вплив пандемії COVID-19, яка посприяла загостренню усіх чинників, що призводять до насильства щодо жінок і дівчат, включаючи безробіття та бідність, і посилила дію багатьох із першопричин, таких як гендерні стереотипи та згубні соціальні норми”, – йдеться в заяві.

“Ми закликаємо до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, також відому як Стамбульська конвенція… Ратифікація Стамбульської конвенції спонукатиме Україну вживати заходів для запобігання насильству над жінками, захисту жертв, притягнення до відповідальності винних і, загалом, до прийняття комплексної політики для припинення цього порушення прав людини”.

Також Україну закликають ратифікувати і Конвенцію №190 про викорінення насильства, зокрема і гендерно зумовленого насильства, та домагань у сфері праці.

“Ми прагнемо покласти край насильству щодо жінок і закликаємо Україну об’єднати з нами зусилля. Настав час покласти край гендерно зумовленому насильству і рухатися до відповідальності”, – наголошують автори заяви.

До заяви долучилися Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (КМЄС), Oфіс Ради Європи в Україні спільно з посольствами Бельгії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великої Британії, а також Офісом координаторки системи ООН в Україні та Представництвом Європейського інвестиційного банку в Україні.

Нагадаємо, що у 2011 році Україна підписала, проте не ратифікувала Стамбульську конвенцію.