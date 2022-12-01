Європейська комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, попросила 27 країн-членів блоку затвердити обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель. Обмеження призведе до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний орієнтир Brent, який у четвер торгувався на рівні близько 88 доларів за барель.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Якщо ЄС домовиться про рівень, “Велика сімка” провідних країн має підписати його. Сім країн і Австралія прагнуть запровадити його до 5 грудня.

Обмеження ціни є частиною заходів Заходу щодо скорочення доходів Кремля від нафти, при яких має зберегтись стабільність глобальних постачань та цін. Це задумано як спосіб спробувати дозволити російській нафті наситити світові ринки без того, щоб Москва отримала повну вигоду від її продажу.

Згідно з пропозицією, усі 27 держав-членів ЄС повинні затвердити обмеження, яке переглядатиметься кожні два місяці, починаючи з середини січня. Але члени, в основному, об’єдналися навколо обмеження в 60 доларів за барель до такого рівня, що комісія вважає, що може досягти угоди.

Російська нафта торгується зі значним дисконтом до марки Brent, але оскільки багато покупців взагалі її уникають, питання прозорості цін стає складнішим. У деяких випадках російська нафта коштувала значно нижче 60 доларів за барель. За даними Argus Media, які оцінюють ціни на товарних ринках, російська нафта марки Urals у середу коштувала 48 доларів за барель при експорті з балтійського порту Приморськ.

Високопосадовці держав-членів блоку почали обговорення пропозиції в четвер вдень. Рішення очікується після 1 грудня, водночас офіційні особи кажуть, що польські посадовці попросили час, щоб узгодити план комісії з Варшавою.

Згідно з цією системою, компанії, що постачають російську нафту, як і раніше зможуть отримувати доступ до страхових і брокерських послуг ЄС, якщо вони продають нафту на рівні максимальної ціни або нижче.

Обмеження набуде чинності 5 грудня.

Офіційні особи США хвилювалися, що ембарго в поєднанні з загрозою припинення страхування ЄС та інших послуг для суден, які перевозять російську нафту, може призвести до зростання цін на нафту, створюючи новий прибуток для військової машини Кремля.

Відповідно до тексту пропозиції ЄС, з яким ознайомилося The Wall Street Journal, при кожному перегляді рівень повинен бути “принаймні на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти”. Міжнародне енергетичне агентство надасть рекомендації щодо орієнтовної ціни.

РФ погрожувала відмовитися від продажу своєї нафти за цінами, нижчими від обмеження, що може призвести до зняття значної частини постачання нафти з ринку та підвищення цін у всьому світі. Але минулого тижня речник Кремля Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що в погрозах Москви може бути “простір для хитання”.

Багато російських продажів нафти, ймовірно, зможуть продовжуватися без дотримання нового обмеження ціни, якщо РФ та її покупці в Азії та інших країнах використовуватимуть кораблі, котрі страхуватимуть за межами юрисдикції G7. Трейдери кажуть, що обмеження може підштовхнути російську нафту до сфери так званого тіньового флоту танкерів, які забезпечують потік іранської нафти всупереч санкціям США.

Представники адміністрації Байдена заявили, що їх влаштовує продаж РФ нафти за межами обмеження. За їхніми словами, користування незахідними транспортними, страховими та банківськими послугами, швидше за все, обійдеться РФ дорожче.

Одначе, Москва зіштовхнеться з окремим ембарго ЄС на весь імпорт нафти в блок. Трейдери кажуть, що є ознаки того, що РФ важко знайти покупців для понад мільйона барелів сирої нафти щодня, які зараз продаються в ЄС.