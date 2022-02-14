Про це повідомляється на сайті партії “ЄС”.
Нардепка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко нагадала, що в Конституції України закріплений стратегічний курс держави до НАТО – і цього не змінити. Коментар Пристайка політикиня назвала некоректним і суперечливим, який загрожує стратегічним, безпековим інтересам країни та потребує негайної реакції з боку Міністерства закордонних справ України та Офісу президента.
“Європейська Солідарність” вимагає від влади дезавуювати заяви, які суперечать нашому зовнішньополітичному курсу”, – наполягає Ірина Геращенко.
Вона також нагадала, що серед країн, навіть членів НАТО, є такі, які воліли б, щоб в України був нейтральний статус. Але це не зупинить агресію Путіна – і прикладом є війна в Грузії у 2008 році. Геращенко припускає, що на Україну тиснуть, аби вона відмовилася від НАТО – і чинна влада розглядає такий сценарій як робочий. Слова Пристайка цьому є доказом, на думку нардепки.
Народний депутат Володимир Ар’єв вимагає пояснень слів Вадима Пристайка – низка колег-депутатів з Європи подумали, що Україна вже здалася та називають цю заяву геополітичною катастрофою.
“Це приклад того, як можна отримати і ганьбу, і війну. Вочевидь, без дозволу Офісу президента такі заяви не робляться”, – стверджує політик.
Нардепка Ірина Фріз заявляє, що позиція Пристайка порушує положення Конституції та Закону про засади зовнішньої політики України. Вона вимагає відповіді стосовно того, чи озвучені ним тези була особистою ініціативою дипломата, чи директивою Офісу президента. Політикиня наголошує, що такі заяви свідчать про співпрацю РФ та шкодять репутації України на міжнародній арені:
“Переконана, що навіть гіпотетичне припущення відмови України у членстві в НАТО є ознакою співпраці з країною-агресором, демонстрацією слабкості та зрадою національних інтересів України”, – наголошує Фріз.
- Нагадаємо, що Пристайко в інтерв’ю BBC Radio розповів про те, що задля припинення війни та зниження напруги Україна могла б відмовитися від своїх амбіцій вступу до Північноатлантичного Альянсу.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на слова посла, наголосивши, що вони були вирвані з контексту, а прагнення вступу до НАТО закріплені на рівні Конституції України.
- Замісник міністра оборони Великої Британії Джеймс Геппі відреагував на слова послав України у Великій Британії Вадима Пристайка. Він заявив, що Україна матиме підтримку навіть у разі відмови від своїх амбіцій стати членом Північноатлантичного Альянсу.
- Згодом Пристайко пояснив свої слова: він переконаний, що найближчим часом на вступ до НАТО немає змісту розраховувати, а задля уникнення війни можливо піти на поступки, такі як Мінські угоди. Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що процес євроатлантичної інтеграції незворотній, і Україна впевнено крокує в цьому напрямку.