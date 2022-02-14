Члени партії "Європейська Солідарність" вимагають від президента України Володимира Зеленського відкликати посла України у Великій Британії Вадима Пристайка та дезавуювати його заяви щодо членства України в Північноатлантичному Альянсі.

Про це повідомляється на сайті партії “ЄС”.

Нардепка від партії “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко нагадала, що в Конституції України закріплений стратегічний курс держави до НАТО – і цього не змінити. Коментар Пристайка політикиня назвала некоректним і суперечливим, який загрожує стратегічним, безпековим інтересам країни та потребує негайної реакції з боку Міністерства закордонних справ України та Офісу президента.

“Європейська Солідарність” вимагає від влади дезавуювати заяви, які суперечать нашому зовнішньополітичному курсу”, – наполягає Ірина Геращенко.

Вона також нагадала, що серед країн, навіть членів НАТО, є такі, які воліли б, щоб в України був нейтральний статус. Але це не зупинить агресію Путіна – і прикладом є війна в Грузії у 2008 році. Геращенко припускає, що на Україну тиснуть, аби вона відмовилася від НАТО – і чинна влада розглядає такий сценарій як робочий. Слова Пристайка цьому є доказом, на думку нардепки.

Народний депутат Володимир Ар’єв вимагає пояснень слів Вадима Пристайка – низка колег-депутатів з Європи подумали, що Україна вже здалася та називають цю заяву геополітичною катастрофою.

“Це приклад того, як можна отримати і ганьбу, і війну. Вочевидь, без дозволу Офісу президента такі заяви не робляться”, – стверджує політик.

Нардепка Ірина Фріз заявляє, що позиція Пристайка порушує положення Конституції та Закону про засади зовнішньої політики України. Вона вимагає відповіді стосовно того, чи озвучені ним тези була особистою ініціативою дипломата, чи директивою Офісу президента. Політикиня наголошує, що такі заяви свідчать про співпрацю РФ та шкодять репутації України на міжнародній арені:

“Переконана, що навіть гіпотетичне припущення відмови України у членстві в НАТО є ознакою співпраці з країною-агресором, демонстрацією слабкості та зрадою національних інтересів України”, – наголошує Фріз.