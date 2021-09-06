Європейський Союз засудив вироки для білоруських опозиціонерів Марії Колеснікової та Максима Знака й закликав негайно звільнити їх та інших політв’язнів.

Відповідну заяву опублікував речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

Зокрема, він зауважив, що Колеснікова поруч зі Світланою Тихановською і Веронікою Цепкало стали символом білоруських протестів.

“У суді за закритими дверима її, разом із видатним юристом Максимом Знаком, судили за необґрунтованими звинуваченнями у підбурюванні до захоплення державної влади… ЄС висловлює жаль з приводу того, що режим у Мінську продовжує кричуще порушувати права людини й основоположні свободи білоруського народу. ЄС також повторює свою вимогу негайно та безумовно звільнити усіх політв’язнів у Білорусі (нині – понад 650), включно з Колесніковою і Знаком, журналістів та усіх людей, що потрапили за ґрати за реалізацію своїх прав“, – заявив Стано.

Він також додав, що ЄС продовжить зусилля для притягнення до відповідальності причетних до репресій у Білорусі.

Зазначимо, що вироки Колесніковій та Знаку окремо засудили деякі країни ЄС. Серед них Литва, Латвія та Німеччина.

“Рішуче засуджуємо сьогоднішній фіктивний вирок суду, яким Марію Колеснікову та Максима Знака засудили до 11 і 10 років в’язниці відповідно. Цей постановчий суд є наступом на громадянське суспільство і права людини в Білорусі. Закликаємо білоруську владу негайно звільнити політв’язнів”, – заявили в МЗС Литви.

We strongly condemn today's sham court decision to sentence Maria Kalesnikova and Maksim Znak to 11 and 10 years in prison. This farce of a trial is an assault on civil society and human rights in #Belarus. We call on #Belarusian authorities to #FreePoliticalPrisoners now! — Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) September 6, 2021

Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ці вироки має бути негайно скасовано. Він вимагає звільнення політв’язнів.

Deplorable that kangaroo court in #Belarus has sentenced two freedom fighters- Maria #Kolesnikova and Maxim #Znak to 11 and 10 years respectively. Their sentences must be reversed and they must be freed immediately — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 6, 2021

Речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе зазначила, що Колеснікова і Знак боролися за свободу слова, демократію і права людини, тому вони можуть розраховувати на солідарність Німеччини, інформує Reuters.

Німеччина вимагає негайно звільнити Колеснікову й Знака, а також скасувати невиправдані вироки.

Нагадаємо, що сьогодні мінський обласний суд засудив білоруську опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років ув’язнення, а опозиціонера Максима Знака — до 10 років.

Що відомо про справи проти Колеснікової та Знака?

7 вересня членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову в центрі Мінська викрали невідомі. Згодом у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну.

#Букви з’ясували, що Колесникова в пункти пропуску України не прибувала.

Потім ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні з Україною. Стало відомо, що Колесникова розірвала свій паспорт і відмовилася залишати країну. Довгий час не було відомо, де саме знаходиться політикиня.

9 вересня стало відомо, що Колесникова в СІЗО, їй пред’явили підозру у справі про захоплення влади.

10 вересня Колеснікова передала до Слідчого комітету Білорусі заяву на ім’я голови Слідкому, в якій виклала хронологію подій 7 і 8 вересня. Вона описала, як її викрали невідомі, як їй погрожували та намагалися силою виставити з країни. У заяві вона назвала імена правоохоронців, які причетні до цього.

Майже одночасно з Колесніковою затримали ще одного члена президії Координаційної ради, юриста Максима Знака. Зв’язок з ним просто зник, а пізніше виявилося, що опозиціонер вже у СІЗО.