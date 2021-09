Відповідну заяву опублікував речник Європейської служби зовнішніх справ Петер Стано.

Зокрема, він зауважив, що Колеснікова поруч зі Світланою Тихановською і Веронікою Цепкало стали символом білоруських протестів.

Він також додав, що ЄС продовжить зусилля для притягнення до відповідальності причетних до репресій у Білорусі.

Зазначимо, що вироки Колесніковій та Знаку окремо засудили деякі країни ЄС. Серед них Литва, Латвія та Німеччина.

“Рішуче засуджуємо сьогоднішній фіктивний вирок суду, яким Марію Колеснікову та Максима Знака засудили до 11 і 10 років в’язниці відповідно. Цей постановчий суд є наступом на громадянське суспільство і права людини в Білорусі. Закликаємо білоруську владу негайно звільнити політв’язнів”, – заявили в МЗС Литви.

We strongly condemn today's sham court decision to sentence Maria Kalesnikova and Maksim Znak to 11 and 10 years in prison. This farce of a trial is an assault on civil society and human rights in #Belarus. We call on #Belarusian authorities to #FreePoliticalPrisoners now!

