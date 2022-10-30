Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

“ЄС закликає Росію скасувати своє рішення”, — написав Боррель.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що рішення Кремля ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, який здійснювався у межах Чорноморської угоди. Боррель наголосив, що агропродукція вкрай необхідна для розв’язання глобальної продовольчої кризи, яку викликала війна Росії проти України.

Зазначимо, що 29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Кремль звинуватив Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Речник президента України Сергій Нікіфоров після цього заявив, шо Україна очікуватиме на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви.