Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.
“ЄС закликає Росію скасувати своє рішення”, — написав Боррель.
Глава дипломатії ЄС зазначив, що рішення Кремля ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, який здійснювався у межах Чорноморської угоди. Боррель наголосив, що агропродукція вкрай необхідна для розв’язання глобальної продовольчої кризи, яку викликала війна Росії проти України.
Зазначимо, що 29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Кремль звинуватив Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Речник президента України Сергій Нікіфоров після цього заявив, шо Україна очікуватиме на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви.
- Російський президент Володимир Путін, ймовірно, використає питання продовження Чорноморської зернової угоди за посередництва ООН як спосіб отримати важіль впливу на саміті G20 в Індонезії наступного місяця.
- Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать “зернову угоду” за посередництва ООН та Туреччини, термін дії якої завершується у листопаді.