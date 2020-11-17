Європейська комісія підписала контракт з фармацевтичною компанією CureVac про закупівлю 225 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії.

Крім цього, контракт передбачає можливість запросити ще 180 млн доз вакцини, як тільки вакцина виявиться безпечною та ефективною проти COVID-19.

“Через кілька днів після нашого контракту з BioNTech і Pfizer, я рада повідомити про нову угоду з перспективною європейською компанією. Комісія вже забезпечила Євросоюз більш ніж мільярдом доз вакцини від коронавірусу”, — заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляйен.

Як пояснюють в ЄК, держави-члени Євросоюзу можуть передати вакцину країнам з низьким і середнім рівнем доходу або перенаправити її іншим європейським країнам.

Відзначимо, перша угода про закупівлю вакцини від COVID-19 була підписана Єврокомісією ще у вересні цього року. Першим можливим постачальником вакцини стала компанія AstraZeneca.