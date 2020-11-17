Про це йдеться в повідомленні пресслужби Єврокомісії.
Крім цього, контракт передбачає можливість запросити ще 180 млн доз вакцини, як тільки вакцина виявиться безпечною та ефективною проти COVID-19.
“Через кілька днів після нашого контракту з BioNTech і Pfizer, я рада повідомити про нову угоду з перспективною європейською компанією. Комісія вже забезпечила Євросоюз більш ніж мільярдом доз вакцини від коронавірусу”, — заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляйен.
Як пояснюють в ЄК, держави-члени Євросоюзу можуть передати вакцину країнам з низьким і середнім рівнем доходу або перенаправити її іншим європейським країнам.
Відзначимо, перша угода про закупівлю вакцини від COVID-19 була підписана Єврокомісією ще у вересні цього року. Першим можливим постачальником вакцини стала компанія AstraZeneca.
- Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.
- Також сьогодні стало відомо, що для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.