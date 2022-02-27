Про це вона заявила у Twitter.

Глава Європейської комісії зазначила, що вперше ЄС профінансує закупівлю та доставку озброєння та обладнання в країну, що піддається нападу.

“Ми посилюємо підтримку України. Водночас, ми також посилюємо наші санкції проти Кремля”, – наголосила Урсула фон дер Ляйєн.

Раніше повідомлялось, що 25 лютого прибула в Україну колона з боєприпасами з Польщі.

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час включення з Центру територіальної оборони у Києві в етері британського телеканалу Sky News закликав західних партнерів збільшити військову допомогу Україні для протидії “божевільному агресору”.