Глава Європейської комісії зазначила, що вперше ЄС профінансує закупівлю та доставку озброєння та обладнання в країну, що піддається нападу.

We are stepping up our support for Ukraine.

For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.

We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022