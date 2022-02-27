Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що у Європейському Союзі прийняли рішення про посилення підтримки України на тлі російської військової агресії.

Про це вона заявила у Twitter.

Глава Європейської комісії зазначила, що вперше ЄС профінансує закупівлю та доставку озброєння та обладнання в країну, що піддається нападу.

“Ми посилюємо підтримку України. Водночас, ми також посилюємо наші санкції проти Кремля”, – наголосила Урсула фон дер Ляйєн.

We are stepping up our support for Ukraine. For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack. We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.

https://t.co/qEBICNxYa1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022

Раніше повідомлялось, що 25 лютого прибула в Україну колона з боєприпасами з Польщі.

П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час включення з Центру територіальної оборони у Києві в етері британського телеканалу Sky News закликав західних партнерів збільшити військову допомогу Україні для протидії “божевільному агресору”.