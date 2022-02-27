Про це вона заявила у Twitter.
Глава Європейської комісії зазначила, що вперше ЄС профінансує закупівлю та доставку озброєння та обладнання в країну, що піддається нападу.
“Ми посилюємо підтримку України. Водночас, ми також посилюємо наші санкції проти Кремля”, – наголосила Урсула фон дер Ляйєн.
We are stepping up our support for Ukraine.
For the first time, the EU will finance the purchase and delivery of weapons and equipment to a country under attack.
We are also strengthening our sanctions against the Kremlin.
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— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022
Раніше повідомлялось, що 25 лютого прибула в Україну колона з боєприпасами з Польщі.
П’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час включення з Центру територіальної оборони у Києві в етері британського телеканалу Sky News закликав західних партнерів збільшити військову допомогу Україні для протидії “божевільному агресору”.
- Нагадаємо, що країни Європейського Союзу одна за одною почали закривати свій повітряний простір для російської авіації після початку російської агресії в Україні. До них приєдналась Іспанія. Авіакомпанії країни-агресора почали масово скасовувати рейси.
- Країни Європи на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну продовжують приймати різноманітні обмеження для країни-загарбника. Окрім потужних економічних санкцій, європейські держави продовжують закривати небо для російських авіакомпаній.
- 27 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський Союз закриває повітряний простір ЄС для Росії.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що у Європейському Союзі прийняли рішення заборонити роботу російських RT та Sputnik, а також їхніх дочірніх структур.