Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Політикиня назвала два кроки санкцій проти Росії: вилучення деяких російських банків від платіжної системи SWIFT і замороження активів Центробанку РФ та російських бізнесменів.

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.



This will freeze its transactions.



And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022

“Ми паралізуємо активи центрального банку Росії. Це заморозить його транзакції. І це унеможливить ЦБ ліквідацію своїх активів”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Паралізація активів центрального банку РФ вдарить по великій частині міжнародних резервів – 643 млрд дол, які РФ наростила перед вторгненням в Україну. При заморожуванні резервів, розміщених у доларах, євро та фунтах стерлінгів, Банк Росії матиме значно менше ресурсів для проведення валютних інтервенцій на підтримку рубля. Це спричинить стрімку девальвацію рубля.