Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Політикиня назвала два кроки санкцій проти Росії: вилучення деяких російських банків від платіжної системи SWIFT і замороження активів Центробанку РФ та російських бізнесменів.

“Ми паралізуємо активи центрального банку Росії. Це заморозить його транзакції. І це унеможливить ЦБ ліквідацію своїх активів”, – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Паралізація активів центрального банку РФ вдарить по великій частині міжнародних резервів – 643 млрд дол, які РФ наростила перед вторгненням в Україну. При заморожуванні резервів, розміщених у доларах, євро та фунтах стерлінгів, Банк Росії матиме значно менше ресурсів для проведення валютних інтервенцій на підтримку рубля. Це спричинить стрімку девальвацію рубля.

  • Також Білий дім заявив, що спільно з Європейською комісією, Францією, Німеччиною, Італією, Великобританією та Канадою США підтримують виключення деяких російських банків із SWIFT, мережі високого рівня безпеки. який об’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, і пообіцяв докласти зусиль, щоб “колективно переконатися, що ця війна є стратегічним провалом для Путіна”.