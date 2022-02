Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Політикиня назвала два кроки санкцій проти Росії: вилучення деяких російських банків від платіжної системи SWIFT і замороження активів Центробанку РФ та російських бізнесменів.

Second, we will paralyse the assets of Russia’s central bank.



This will freeze its transactions.



And it will make it impossible for the Central Bank to liquidate its assets. pic.twitter.com/8H9eWkNCW9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022