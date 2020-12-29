Європейський Союз замовить у компаній Pfizer і BioNTech ще одну велику партію вакцини проти коронавірусу.

Про це в Twitter повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн нагадала, що зараз ЄС вже має 200 млн доз вакцини. За планами — замовити іще 100 млн.

“Таким чином, у нас буде 300 мільйонів доз вакцини, яка була оцінена як безпечна і ефективна. Далі будуть і інші вакцини проти коронавірусу”, — зазначила голова ЄК.

Зауважимо, що кожному пацієнту необхідно ввести дві дози вакцини від Pfizer і BioNTech з інтервалом у 3 тижні. Таким чином, 300 млн доз, які планує придбати ЄС, має вистачити на 150 млн населення. За оцінками 2012 року, на території ЄС проживає близько 500 млн осіб.

26 грудня перші партії вакцини проти коронавірусу вже прибули до всіх країн Європейського Союзу.

27 грудня у країнах Європейського союзу (ЄС) стартувала масова вакцинація.